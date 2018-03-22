В Британии госпитализировали второго полицейского после химатаки в Солсбери

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Второй полицейский попал в больницу после отравления Сергея Скрипаля

Второй полицейский попал в больницу после отравления Сергея Скрипаля

В Великобритании с подозрением на отравление токсическим веществом госпитализировали второго полицейского, который вел расследование химической атаки в Солсбери, сообщает Mail Online.

Офицера полиции доставили в больницу с второстепенными симптомами, такими как раздражение кожи. Ему предоставили медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

По предварительным данным, он контактировал с объектом, который, возможно, имел "вторичное загрязнение". Имя офицера полиции не раскрывается. 

Сержант уголовной полиции Ник Бейли, которого госпитализировали сразу после инцидента в Солсбери, в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.

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Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Они до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания обвиняет Москву в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным британского следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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