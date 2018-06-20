Трамп запретил разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями

В среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

Подписывая документ, глава Белого дома подчеркнул, что ему не нравится, когда детей разлучают с их семьями, передает AP.

"Сегодня мы объединили семьи", - сказал он, добавив, что политика "нулевой толерантности" к нелегалам будет продолжаться.

Как отмечает Business Insider, первая леди Мелания Трамп лично призвала своего супруга прекратить систематическое разделение семей мигрантов, которые пересекли границу между США и Мексикой.

Пресс-секретарь Мелании сказала, что первая леди призвала Трампа либо работать с Конгрессом на законодательном уровне, либо "сделать что-то самостоятельно" для решения этой проблемы.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.