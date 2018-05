Срывал крыши и ломал деревья. Германия пережила мощный торнадо

В одном из регионов германии прошел мощный торнадо.

Как сообщает The Local, природное явление наблюдалось к западу от Дюссельдорфа.

Торнадо ломал деревья и сносил крыши. Он бушевал от 10 до 15 минут, но за это время успел нанести серьезных ущерб имуществу местных жителей.

Кроме того, ранения получили два человека, один из них получил серьезные травмы.

WOW.... violent wedge #tornado near Viersen in #Germany this afternoon the 16th May, 2018!! Video by Fabian Halleng thanks for reporting... #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/OqLzNpO2Jw