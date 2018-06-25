Российский омбудсмен едет в Украину, первый визит - к крымскому дезертиру

Татьяна Москалькова в первый день визита в Киев посетит Максима Одинцова

В понедельник, 25 июня, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отправится в Киев, чтобы посетить удерживаемых граждан РФ.

Согласно сообщению пресс-службы омбудсмена, Москалькова 26 июня планирует посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киев. Она так же намерена встретиться с моряками с керченского судна Норд, которых Россия считает своими гражданами.

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Следующим шагом, как отметили в пресс-службе, планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках.

Москалькова заявила РБК, что планирует вернуться в Россию в конце недели.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала РБК, что получила от Москальковой сообщение о том, что та намерена отправиться в Украину. "Но договоренностей, что я ее буду сопровождать [там], нет", — отметила она.

Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова 14 июня прибыла в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых властями РФ.

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Омбудсмен планировала лично увидеть Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Однако в визитах ей было отказано.