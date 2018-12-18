Протесты против "рабского закона" в Венгрии: активисты оцепили здание государственной телекомпании Сегодня, 07:41 78 Цей матеріал також доступний українською Депутаты оппозиционных партий парламента Венгрии призвали медиакомпанию MTVA огласить требования протестующих

В столице Венгрии Будапеште продолжаются протесты против нового трудового законодательства, которое допускает резкое повышение сверхурочных часов работы, а также против политики правительства премьер-министра страны Виктора Орбана.

Как сообщает DW, вечером 17 декабря около тысячи человек собрались перед зданием общественной медиакомпании MTVA, а несколько депутатов оппозиционных партий венгерского парламента ворвались в него, добиваясь того, чтобы были оглашены требования протестующих.

"Мы хотим говорить о свободе прессы и распространить требования тысяч демонстрантов против "закона о рабстве", - заявил глава Венгерской социалистической партии Берталан Тот.

Оппозиционеры обвинили MTVA в ангажированности. По их словам, медиакомпания является "не частным телевидением" партии Орбана, а "телевидением венгерского народа, финансируемым из его налогов".

Сотрудники службы безопасности MTVA вытеснили двух оппозиционных депутатов из здания. Еще одному парламентарию потребовалась медицинская помощь.

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.

Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.