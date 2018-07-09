На фестивале в Канаде огонь за несколько минут уничтожил десятки авто

На парковке лавандового фестиваля в одном из городов Канада огонь уничтожил 34 машины за несколько минут.
Как сообщает CBC News, машины стояли на поле с сухой травой, которое использовалось как парковка для машин посетителей фестиваля.
По словам спасателей, огонь быстро распространился и полностью уничтожил 19 транспортных средств, еще 15 авто получили повреждения. Ущерб предварительно оценили в 1,2 -1,5 млн долларов.
Жертв в результате инцидента нет, однако зафиксированы случаи отравления спасателей продуктами горения.
Точная причина пожара пока не называется.
Фото: @NOTLfiredept
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