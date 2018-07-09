09 июля 2018, понедельник

На фестивале в Канаде огонь за несколько минут уничтожил десятки авто

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Парковкой служило поле из сухой травы
Фото: @AndrewSpearin

Парковкой служило поле из сухой травы

На парковке лавандового фестиваля в одном из городов Канада огонь уничтожил 34 машины за несколько минут.

Как сообщает CBC News, машины стояли на поле с сухой травой, которое использовалось как парковка для машин посетителей фестиваля.

По словам спасателей, огонь быстро распространился и полностью уничтожил 19 транспортных средств, еще 15 авто получили повреждения. Ущерб предварительно оценили в 1,2 -1,5 млн долларов.

Жертв в результате инцидента нет, однако зафиксированы случаи отравления спасателей продуктами горения.

Точная причина пожара пока не называется.

Фото: @NOTLfiredept 

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