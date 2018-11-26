"Кремль уважает только сильного противника". Американский сенатор призвал Трампа увеличить военную помощь Украине

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал президента США Дональда Трампа увеличить военную поддержку Украины в связи с агрессией России вблизи Керченского пролива.

Соответствующее заявление сенатор сделал во время заседания Комитета Сената США по международным отношениям, передает американское издание The Hill.

Также Менендес внес предложение о том, чтобы Североатлантический альянс нарастил свое присутствие и увеличил количество учений в Черном море.

"Кремль уважает только сильного противника, который готов противостоять хулиганам. В это опасное время США не могут позволить себе слабое выступление президента Трампа на G20 [саммите "Большой двадцатки", - Ред.]. Он должен продемонстрировать лидерство США в защиту наших принципов и наших близких союзников по всей Европе", - написал сенатор в своем Twitter.

The Kremlin only respects a strong adversary that is willing to stand up to bullies. At this precarious time, the U.S. cannot afford a weak performance by President Trump at the G20. He must show American leadership in defense of our principles and our close allies across Europe pic.twitter.com/wi5B66z331 26 ноября 2018 г.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, трое моряков сейчас находятся в больнице в Керчи, а еще трое - у российских следователей.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.

В указе говорится, что СНБО предлагает ввести военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток - до 14:00 25 января 2019 года. Позже президент Порошенко сообщил, что решил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны, "чтобы военное положение ни одним днем ​​не накладывалось на начало избирательной кампании".

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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