"Кремль уважает только сильного противника". Американский сенатор призвал Трампа увеличить военную помощь Украине

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал президента США Дональда Трампа увеличить военную поддержку Украины в связи с агрессией России вблизи Керченского пролива.

Соответствующее заявление сенатор сделал во время заседания Комитета Сената США по международным отношениям, передает американское издание The Hill.

Также Менендес внес предложение о том, чтобы Североатлантический альянс нарастил свое присутствие и увеличил количество учений в Черном море.

"Кремль уважает только сильного противника, который готов противостоять хулиганам. В это опасное время США не могут позволить себе слабое выступление президента Трампа на G20 [саммите "Большой двадцатки", - Ред.]. Он должен продемонстрировать лидерство США в защиту наших принципов и наших близких союзников по всей Европе", - написал сенатор в своем Twitter.

The Kremlin only respects a strong adversary that is willing to stand up to bullies. At this precarious time, the U.S. cannot afford a weak performance by President Trump at the G20. He must show American leadership in defense of our principles and our close allies across Europe pic.twitter.com/wi5B66z331