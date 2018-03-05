"Это за Жириновского". В центре Москвы напали на Ксению Собчак

В воскресенье, 4 марта, в центре Москвы было совершено нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщила пресс-служба ее предвыборного штаба.

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце, где проходило мероприятие в честь дня рождения Михаила Горбачева.

Мужчина с криком "Это за Жириновского!" выплеснул на Собчак стакан воды, после чего она поскользнулась на разлившейся воде и упала. Изначально она утверждала, что нападавший толкнул ее.

Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева и охрана дворца. На место происшествия приехала полиция, хулигана задержали.

В пресс-службе штаба Собчак заявили, что нападавший - Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Как написал Шапошников на своей странице в Facebook, плеснувший водой в Ксению Собчак мужчина является стажером Московской городской думы. По его словам, нападавший не является ни штатным сотрудником аппарата Мосгордумы, ни его помощником. Шапошников также принес извинения Собчак.

Фото: sobchakprotivvseh.ru

По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, 28 февраля политические дебаты между кандидатами в президенты РФ ознаменовались скандалом из-за неадекватного поведения лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во время словесной перепалки с Ксенией Собчак он окончательно потерял над собой контроль, перешел на нецензурную лексику и потребовал от пропагандиста Владимира Соловьева выгнать ее из студии. В свою очередь Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой.