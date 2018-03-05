"Это за Жириновского". В центре Москвы напали на Ксению Собчак

В воскресенье, 4 марта, в центре Москвы было совершено нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщила пресс-служба ее предвыборного штаба.
Инцидент произошел в Петровском путевом дворце, где проходило мероприятие в честь дня рождения Михаила Горбачева.
Мужчина с криком "Это за Жириновского!" выплеснул на Собчак стакан воды, после чего она поскользнулась на разлившейся воде и упала. Изначально она утверждала, что нападавший толкнул ее.
Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева и охрана дворца. На место происшествия приехала полиция, хулигана задержали.
В пресс-службе штаба Собчак заявили, что нападавший - Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Как написал Шапошников на своей странице в Facebook, плеснувший водой в Ксению Собчак мужчина является стажером Московской городской думы. По его словам, нападавший не является ни штатным сотрудником аппарата Мосгордумы, ни его помощником. Шапошников также принес извинения Собчак.
По факту инцидента проводится проверка.
Напомним, 28 февраля политические дебаты между кандидатами в президенты РФ ознаменовались скандалом из-за неадекватного поведения лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во время словесной перепалки с Ксенией Собчак он окончательно потерял над собой контроль, перешел на нецензурную лексику и потребовал от пропагандиста Владимира Соловьева выгнать ее из студии. В свою очередь Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой.
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