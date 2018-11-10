10 ноября 2018, суббота

Администрация Трампа согласилась на консультации с НАТО о выходе из ракетного договора – СМИ

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Накануне о консультациях с союзниками заявил Болтон

Накануне о консультациях с союзниками заявил Болтон

Администрация президента Дональда Трампа согласилась провести консультации с партнерами по НАТО из-за решения выйти из ракетного договора, пишет AP со ссылкой на французских чиновников.

Помощники президента Франции Эммануэля Макрона рассказали, что такое решение было принято после его встречи с Трампом в Париже.

В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию, однако днем ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил о "тесных обсуждениях" с союзниками по вопросам выхода из договора.

Он добавил, что стороны "очень оптимистичны относительно общей позиции".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

При этом он не исключил, что может быть подписано новое соглашение.

После этого в Москву с официальным визитом отправился советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, который встретился там с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия.

 

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