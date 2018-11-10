Администрация Трампа согласилась на консультации с НАТО о выходе из ракетного договора – СМИ

Администрация президента Дональда Трампа согласилась провести консультации с партнерами по НАТО из-за решения выйти из ракетного договора, пишет AP со ссылкой на французских чиновников.
Помощники президента Франции Эммануэля Макрона рассказали, что такое решение было принято после его встречи с Трампом в Париже.
В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию, однако днем ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил о "тесных обсуждениях" с союзниками по вопросам выхода из договора.
Он добавил, что стороны "очень оптимистичны относительно общей позиции".
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
При этом он не исключил, что может быть подписано новое соглашение.
После этого в Москву с официальным визитом отправился советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, который встретился там с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования