Чешский Новичок и призрак Савченко в Раде. Три лучшие цитаты недели

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Земан сделал самое резонансное заявление недели, хотя впоследствии его слова опровергли

Земан сделал самое резонансное заявление недели, хотя впоследствии его слова опровергли

Журнал Новое Время собрал лучшие цитаты минувшей недели.

Заключение таково, что наша страна производила и испытывала Новичок.

Милош Земан, президент Чехии, сообщил о том, что его страна производила газ, которым в Британии был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Впоследствии чешский премьер-министр Андрей Бабиш опроверг это заявление

Мы стремимся ускорить процесс образования антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш.

Петр Порошенко, президент Украины, в интервью немецкому изданию Focus рассказал, что ради нового транша МВФ в срочном порядке создается антикоррупционный суд

Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады.

Надежда Савченко, народный депутат Украины, арестованная по подозрению в подготовке терактов, потребовала отпустить ее на работу

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №17 от 10 мая 2018 года

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