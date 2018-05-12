Чешский Новичок и призрак Савченко в Раде. Три лучшие цитаты недели

Земан сделал самое резонансное заявление недели, хотя впоследствии его слова опровергли

Журнал Новое Время собрал лучшие цитаты минувшей недели.

Заключение таково, что наша страна производила и испытывала Новичок.

Милош Земан, президент Чехии, сообщил о том, что его страна производила газ, которым в Британии был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Впоследствии чешский премьер-министр Андрей Бабиш опроверг это заявление

Мы стремимся ускорить процесс образования антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш.

Петр Порошенко, президент Украины, в интервью немецкому изданию Focus рассказал, что ради нового транша МВФ в срочном порядке создается антикоррупционный суд

Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады.

Надежда Савченко, народный депутат Украины, арестованная по подозрению в подготовке терактов, потребовала отпустить ее на работу

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №17 от 10 мая 2018 года