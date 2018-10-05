Более тысячи человек могут оставаться под завалами из-за землетрясения в Индонезии. Об этом заявил представитель службы спасения в Индонезии Юсуф Латиф, сообщает AFP.

"Возможно, более 1000 людей не найдено", - сказал он.

Также сообщается, что спасатели и дальше продолжают заниматься поиском людей под завалами, однако уже много дней у них не получается найти там живых.

Следует отметить, что в ООН сообщили, что практически 200 тыс. человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

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