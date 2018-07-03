03 июля 2018, вторник

"Безголовый из Помпеи" умер не от камня, который на него упал, а от удушья - археологи

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Археологи нашли череп с широко открытым ртом
Фото: pompeiisites.org

Археологи нашли череп с широко открытым ртом

Итальянские археологи нашли новые подробности смерти "безголового из Помпеи". Раньше считалось, что он оглянулся на Везувий и ему на голову упал камень.

"Безголовым из Помпеи" журналисты и археологи прозвали скелет 35-летнего мужчины, который во время мощного извержения вулкана Везувия в 79 году до н. э., спасался бегством и ему на голову упал 300-килограммовый камень.

Ученые обнаружили недалеко от его тела целую голову с широко открытым ртом и сделали вывод, что он сначала задохнулся от пепла, и уже потом ему на голову упал камень, - пишет The Daily Mail.

"Он умер не от теплового удара или камня, который на него упал. Он умер от  удушья", - говорит руководитель раскопок в городе Помпеи Массимо Осана. 

Во время извержения Везувия в 79 году до н. е. были уничтожены и погребены под пеплом и камнями римские города Помпеи, Геркуланум и Оплонтис.

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