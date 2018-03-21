Белый дом: США настроены на продолжение диалога с Россией

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Вашингтон настроен на продолжение диалога с РФ, заявила Сара Сандерс

Вашингтон настроен на продолжение диалога с РФ, заявила Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон настроен на продолжение диалога с Москвой.

Также она отметила, что пока нет конкретных планов относительно возможной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Радио Свобода.

"Нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать вести диалог с Россией и продолжать говорить о некоторых общих интересах", - отметила Сандерс.

По ее словам, Вашингтон будет последовательным, в частности, это касается санкций.

"Мы будем продолжать поддерживать позицию, которую мы имели, и, когда это будет необходимо, (она) будет суровой. В то же время мы хотим продолжать вести диалог, чтобы мы могли работать над некоторыми проблемами, касающихся обеих стран. И мы будем продолжать это делать, продолжая быть строгими по ряду вещей, включая санкции в отношении России", - добавила Сандерс.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

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