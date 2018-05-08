AP: Российские хакеры от имени ИГИЛ присылали угрозы женам американских военных

Связь между CyberCaliphate и российскими хакерами, которые еще называют Fancy Bear или APT28, доказана

Издание Associated Press обнародовало доказательства того, что российские хакеры осуществляли кибератаки на жен американских военных от имени хакерской группировки CyberCaliphate - подразделения террористической организации ИГИЛ.

Соответствующий вывод AP сделало, сопоставив использованные хакерами почтовые адреса. Их агентству предоставила компания Secureworks, специализирующаяся на киберзащите. Оказалось, что атаки осуществлялись с адресов российских хакеров.

У жены американского морского пехотинца Лиз Снелл российские хакеры взломали счет ее благотворительной организации. Жена военного Анжела Рикеттс получила сообщение от хакеров со словами "Кровавый день Валентина", которые угрожали убить ее семью.

Кроме того, жертвами российских хакеров стали заместитель прокурора штата Вашингтон Лори Волкман, председатель ассоциации военных членов семьи геев и лесбиянок в Колумбии Эшли Бродвей-Мак, журналистка из Аляски Эми Бушатц, которая работает на Military.com.

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