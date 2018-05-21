Парламент Франции предложил штрафовать за "кыс-кыс" и сексуальные комментарии в адрес женщин

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Нижняя палата Парламента Франции приняла законопроект, который будет привлекать к административной ответственности за присвистывание и комментарии сексуального характера в адрес женщин. 

Нарушители должны будут заплатить штраф в размере от 90 до 750 евро в зависимости от своей "назойливости", пишет The Independent. 

Законопроект поддержал президент Франции Эммануэль Макрон и отметил, что он направлен на то, "чтобы женщины не боялись выходить на улицу". Теперь он будет направлен в Сенат.

Государственный секретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа на вопрос журналистов о разнице между флиртом и харрасментом ответила: "Мы очень хорошо знаем, в какой момент мы начинаем чувствовать себя запуганными, в опасности или преследуемыми на улице". 

Как пример она привела случай, когда мужчина преследовал женщину и просил ее номер телефона более 17 раз. 

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