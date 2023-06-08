Во Владивостоке произошло затопление из-за мощного ливня, некоторые районы обесточены

8 июня, 17:03
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Затопление Владивовостока (Фото:Восток-медиа / Telegram)

Затопление Владивовостока (Фото:Восток-медиа / Telegram)

В Приморском крае России из-за ливней начались подтопления. В городе Владивосток под водой оказался маршрутный автобус, в некоторых районах исчезли связь и свет.

Об этом сообщают российские СМИ.

Из-за ожидаемых сильных дождей 9 и 10 июня во Владивостоке ввели режим повышенной готовности, который продлится с 18:00 8 июня и до 9:00 13 июня.

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Как отмечается, за 12 часов во Владивостоке выпала половина месячной нормы осадков — более 52 мм.

Самая сложная ситуация — в центре города. Пешеходы передвигаются по колено в воде, автомобили сталкиваются из-за течения. Через час после начала дождя в городе зафиксировали 8-балльные пробки.

В одном из районов в воде застрял маршрутный автобус под мостом, его залило водой. После оттока воды машину вытащили спасатели.

По данным местных СМИ, дождь частично переставал идти, но погода не улучшалась: штормовой ветер раскачивает дорожные знаки, светофоры и провода. Из-за ливня зафиксировали падение ветки на авто. По городу фиксировали обвал грунта, размытие опоры моста и т. п.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Затопление Владивосток Погода

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