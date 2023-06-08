После получения повестки. Какая ответственность наступает после прерывания прохождения ВВК в Украине
Общая мобилизация: какая ответственность за уклонение от ВВК и прекращение прохождения комиссии (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Повестки может получить любой из мужчин от 18 до 60 лет, которые считаются военнообязанными.
После получения повестки мужчины в Украине должны явиться в указанное время и в указанное место для уточнения учетных данных в территориальном центре комплектования и соцподдержки. Если человек не имеет права на отсрочку по закону, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии.
Во время прохождения ВВК может возникнуть ситуация, когда мужчину направляют на дообследование в больницу, или повестку на ВВК выдали на другое число, а не на день, когда уточнялись данные.
Неявка по повестке влечет за собой административную или уголовную ответственность. Киевский адвокат Богдан Пересада объяснил, какая ответственность наступает, когда человек прервал прохождение ВВК, а как придется отвечать за неявку по повестке.
Виды ответственности за игнорирование повестки
«В целом, существует два возможных вида ответственности за неявку по повестке и игнорирование уже начатого прохождения ВВК», — объясняет он.
- Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 Уголовным кодексом Украины. Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Административная ответственность, предусмотренная статьей 210−1 кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации — влечет за собой наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой статьи 210−1, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период — влекут за собой наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Таким образом, возможный размер штрафа может составлять 3400−5100 гривен.
Ответственность за уклонение от ВВК
«Если лицо не проходило медицинскую комиссию, то, по моему мнению, возможна лишь административная ответственность за неявку по повестке», — подчеркнул адвокат.
В то же время, уклонение именно от прохождения ВВК (когда прохождение уже было начато) по любым причинам, не предусмотренным законом, может расцениваться начальником ТЦК как подпадающее под статью 336 Уголовного кодекса Украины, и человека попытаются привлечь к уголовной ответственности.
«То есть, нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но, попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет. По моему мнению, наиболее вероятной может быть попытка привлечь к административной ответственности. Вместе с этим, окончательно сложившейся практики по таким случаям на данный момент нет», — предостерегает специалист.
Если же такая ситуация возникнет, юрист советует обратиться к адвокату за правовой помощью для решения всех вопросов.
Изменения в работе ВВК с 1 июня 2023 года
В Минобороны объясняют, что работа ВВК меняется в соответствии с вызовами ситуации. Военнообязанные уже могут проходить ВВК не в ТЦК, а в гражданских больницах, где сформированы медицинские комиссии.
После того, как лица были признаны годными к службе и мобилизованными они проходят обследование у полевых врачей в центрах обучения, куда их распределили, которые должны подтвердить или опровергнуть поставленные диагнозы или их отсутствие.
Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:
- ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.
- Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.
- Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.
- Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава.
- Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев.
- Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.
- Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.