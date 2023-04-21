В Крыму растет недовольство российской мобилизацией — ЦНС 21 апреля, 15:26 Мобилизация в РФ (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство населения из-за российской мобилизационной кампании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«На временно оккупированном полуострове Крым растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании», — говорится в сообщении.

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По их данным, значительно увеличилось количество лиц, выезжающих на территорию России железнодорожным транспортом, также на полуострове активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

Центр отмечает, что также увеличивается количество населения полуострова, выражающее скептическое отношение к ходу и результатам так называемой «специальной военной операции».

Поэтому, по данным ЦНС, в Крыму оккупанты усилили «борьбу с экстремизмом».

Ранее СМИ сообщали, что в 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого количества были завербованы в частные военные компании.