В Крыму оккупанты заселяются в мини-отели возле российских укреплений — Радио Свобода

8 июня, 16:57
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Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где идет строительство фортификаций, сообщает проект Крым Реалии от Радио Свободы со ссылкой на правозащитное движение Qırım Gayesi (Крымская идея).

По их словам, жителей прибрежных поселков предупредили, что курортного сезона не будет и в любой момент пляжи будут полностью закрыты для прохода гражданских лиц.

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«Кроме того эксперты Крымской идеи зафиксировали реквизацию имущества детских лагерей и сведения про бессрочное размещение военных в мини-отелях в тех регионах, где возводятся фортификации по берегу моря», — сообщает правозащитное движение.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает сугубо военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Войска РФ

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