Труд во вред: почему работа в офисе бьет по здоровью и что с этим делать

Сегодня работа в офисе занимает едва ли не половину нашего времени бодрствования, что негативно влияет на здоровье

До 1900 года офисных работников во всем мире насчитывалось менее 300 000 человек, и они были разбросаны по предприятиям, биржам, заводам и мануфактурам.

Во второй половине 20го века темпы технического прогресса привели к появлению новых профессий, а к 60-м годам окончательно сформировалась массовая культура офисов. Согласно одной из теорий, этому поспособствовало распространение производства пластмассы: из нее изготавливали недорогие стулья - основу рабочего места.

Сегодня работа в офисе занимает едва ли не половину нашего времени бодрствования, что негативно влияет на здоровье. А нововведения в сфере комфорта и прочие «плюшки» на рабочем месте способны лишь снизить уровень этого влияния, но не исключить его вовсе. Как результат, наблюдается массовый отток умов из офисов во всем мире, с 2005 года активно развиваются коворкинги, а согласно статистики Бюро труда США, к 2020 году 65 млн. американцев станут фрилансерами. Это составит 45% всех трудовых ресурсов страны.

Что «поджидает» нас в офисах? Врачи уже заговорили о типично офисных диагнозах, которые угрожают человечеству. Начиная от стресса, синдрома постоянной усталости до сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Виной не только работа, но и образ жизни: неправильное питание, отсутствие физической активности, вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем.

Если вы понимаете, что офис – это ваша реальность, давайте определим негативные факторы и разберемся, как снизить влияние на здоровье. В качестве основы специалистами часто используется подход снижения рисков (Harm Reduction) и программа «коррекции образа жизни», подробно описанная в этой статье.



Сидеть вредно

Наибольший вред здоровью наносит недостаток движения. Десять лет в офисном кресле могут на 44% увеличить риск развития рака толстой и прямой кишки, выяснили австралийские ученые. По данным Британского фонда сердца, те, кто проводят за рабочим столом свыше 9 часов в день, рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Но и это не все. Боли в спине и шее, остеохондроз, нарушение зрения, мигрень, головокружение – отголоски малоподвижного образа жизни. «На лицо» переутомление, падение работоспособности, повышение утомляемости и, в конце концов, психоэмоциональный срыв. Ведь каждому хотелось хотя бы раз «прогулять» работу, правда? Тут сам организм включается в игру: скачки давления или постоянные простуды прямо пропорциональны уровню стресса и перегрузкам в офисе.

Наибольший вред здоровью наносит недостаток движения

Вы скажете, что все это – часть офисной рутины. Но последствий для здоровья можно постараться избежать - соблюдайте режим сна, питания и труда. Каждый час устраивайте 5-10ти минутные перерывы вдали от монитора. Старайтесь обедать не менее 60ти минут, отключив мессенджеры и почту. Или поделите этот час на обед и неспешную прогулку - психологи советуют изучать места вокруг вашего места работы, каждый день выбирая новый маршрут. И самое важное – учитесь четко разграничивать личную и деловую жизнь, оставляя работу в офисе.

Не секрет, что многочасовое сидение приводит к атрофии мышц и портит осанку. Согласно статистике, почти 40% работников в течение года после старта офисной жизни, начинают испытывать мышечно-скелетные боли. Поэтому спортзал или бассейн должны стать вашим лучшим другом.

Можно организовать в офисе помещение для спортивных игр. Если установить стол для настольного тенниса, небольшое футбольное поле на заднем дворе или пару тренажеров, сотрудники смогут воспользоваться оборудованием в регламентированный перерыв на обед и отвлечься.

Учитесь четко разграничивать личную и деловую жизнь, оставляя работу в офисе

Немаловажное значение имеют и эргономические показатели рабочего места. Неудобная поза за столом приводит к образованию областей мышечного напряжения и спазмов. Результат - боли в спине и шее, напряжение и мигрень. Это значит, что размер стула и стола имеют прямое отношение к тому, насколько комфортно вам будет работать. К примеру, в Швеции многие компании пользуются столами, которые автоматически регулируют высоту. За ними можно работать как сидя, так и стоя. Изменяйте высоту в течение рабочего дня несколько раз - так вы сможете значительно снизить нагрузку на позвоночник.

Еще один популярный тренд сегодня называется Deskercise – набор простых упражнений для разминки за рабочим столом. Выбор их довольно широк, мы приведем несколько примеров:

1. Король лестниц. Откажитесь от лифта в пользу лестниц между этажами. Возьмите за правило чаще ходить пешком.

2. The Wall (Street) Sit. Это упражнение отлично подходит для укрепления мышц спины, повышения выносливости. Стоя спиной к стене, согните колени и облокотите спину о стену, словно сели на невидимый стул. Бедра должны быть параллельны полу. Сидите в такой позе 30-60 секунд (мировой рекорд в такой позе – 12 часов).

3. Железные ноги. Укрепить подколенные сухожилия поможет упражнение со стулом. Держитесь за спинку и отводите ногу назад, касаясь пяткой бедра. Сделайте 10 повторений на каждую ногу.

Офис – это диагноз

Среди наиболее часто встречающихся диагнозов офисных сотрудников — заболевания желудочно-кишечного тракта. Нерегулярное питание и большие перерывы между приемами пищи, а то и вовсе их отсутствие, могут спровоцировать гастрит.

Чтобы нормализовать режим питания, берите еду из дома. Раздельное питание может не только обезопасить от заболеваний, но и помочь привести вес в норму. Практически в каждом офисе есть кухня, где можно разогреть еду, приготовить чай или кофе.

Нарушенный водный баланс может вызывать головные боли. Врачи рекомендуют ставить возле рабочего места бутылку с водой и пить до двух литров в день, в зависимости от индивидуальных показаний.

Еще один бич офисных сотрудников – неврологические заболевания. Поводами для обращений к врачу становятся болевые синдромы, повреждение локтевого нерва из-за непрерывной работы за компьютером, защемление нервов в спине и мигрень. Нередко врачи ставят диагноз «синдром хронической усталости» или «стрессовое расстройство».

В стрессовых ситуациях многие чаще всего тянутся за сигаретами, но если выход на улицу в обед – это хорошо, то постоянные перекуры очевидно вредят здоровью. Но даже эту ситуацию можно изменить. Когда вы хотите покурить, попробуйте обмануть привычку: спрячьте сигареты в кабинете и не ищите их, а прогуляйтесь до ближайшего магазинчика, но вместо пачки сигарет купите яблоко/снек. Зачем вам покупать новую пачку, если у вас уже есть? Если обмануть себя не получается, попробуйте найти альтернативный способ получения никотина: выходите на улицу пожевать никотиновую жвачку или переключитесь на менее вредные бездымные альтернативы - электронные сигареты или нагреваемый табак.

Здоровье – это и ваша личная ответственность

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 25% офисных сотрудников считают, что работа является одним из основных факторов стресса. У аналогичного количества наблюдается пять и более признаков депрессии.

Несколько простых рекомендаций для снижения рисков «подхватить» офисную болезнь на рабочем месте:

1. Старайтесь хорошо и неспешно завтракать;

2. Не налегайте на кофе, замените вторую чашку чаем, а после обеда выбирайте напитки без кофеина;

3. Не забывайте о потреблении достаточного количества воды;

4. Старайтесь больше двигаться и прибегайте к умеренным физическим нагрузкам – плавание, фитнес, йога;

5. Включите в рацион обеда овощи, а после обеда перекусите полезными снеками, а не шоколадным батончиком или булочкой;

6. Прогуляйтесь после ланча, хотя бы вокруг офиса;

7. Поставьте растение у монитора - даже в самые загруженные дни вы сможете отвлечься, ухаживая за ним;

8. Чаще думайте о чем-либо приятном.

Дышите – не дышите

В среднем, каждый из нас в сутки потребляет около 2 кг воды, 1,5 кг пищи и 14 кг воздуха. Последний – один из основных факторов риска в офисных помещениях.

В 80-е годы прошлого века в США для описания симптомов ухудшения здоровья у людей, проводящих много времени в плохо вентилируемых помещениях, ввели новый медицинский термин — синдром больных зданий. Подверженные ему сотрудники жалуются на нехватку кислорода, раздражение дыхательных путей, головные боли, вялость, хроническую усталость.

В закрытом помещении быстро растет концентрация СО2 - если его становится слишком много, наступает кислородное голодание. В результате, мы чувствуем вялость, безынициативность, пропадают способность к стратегическому и критическому мышлению. Примечательно, что эти симптомы часто созвучны причинам увольнений, а, оказывается, проблему может решить хорошая центральная вентиляция. Она же станет барьером для инфекций, особенно в период обострения сезонных болезней. К слову, заболевшие трудоголики, которые приносят в офис температуру и микробы, наносят компании больше вреда. Если уж заболели, сидите дома и пейте чай с медом.

Голубой экран

Беспрерывная работа за компьютером несет угрозу для глаз. Независимо от того, носите вы очки или нет, за компьютером вы моргаете примерно в 5 раз реже обычного. Как результат, развивается синдром сухого глаза. Он проявляется в желании потереть глаза, резях, дискомфорте и жжении.

Врачи рекомендуют делать упражнения и короткие перерывы, пить витамины. Самая простая разминка выглядит так: делайте круговые движения глазами, прикрыв и расслабив веки. Выполните по 5 полных оборотов в одну и другую сторону. Это упражнение займет у вас всего 30 секунд.

Сравнительно недавно ученые обратили внимание на влияние излучения мониторов на состояние кожи – исследования демонстрируют ускорение процессов старения. Во избежание этого рекомендуется наносить крем с СПФ-фактором не ниже 15 или 20 вне зависимости от сезона.



Ради повышения эффективности труда современные работодатели готовы вкладывать средства в заботу о сотрудниках. Но здоровье – это и ваша личная ответственность. Поэтому не стоит упускать момент – идентифицируйте основные факторы риска на вашем рабочем месте и планомерно снижайте их. Это позволит вам не только чувствовать себя хорошо и избежать развития хронических заболеваний, но и жить счастливо. Ведь в конце концов, работа – это лишь часть нашей жизни.