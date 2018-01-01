Существует ли «ген ЗОЖ»? – интервью с генетиком Сегодня, 11:00 13 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською depositphotos/microgen

Из школьного курса биологии многие усвоили, что человека человеком делает ДНК. Это код, который «предопределяет» жизнь вплоть до таких индивидуальных особенностей как внешность, конституция, вкусы, склонности к привычкам, потенциальные риски для здоровья и продолжительность жизни. Различные факторы могут повлиять на состав ДНК – «генной карты». Изучением этих процессов занимается эпигенетика, новое направление в биологии.

Термин «эпигенетика» появился в 1942, но должное внимание получил лишь в последние годы. Красноречиво его объяснил английский биолог Питер Медавар: «Генетика предполагает, а эпигенетика располагает». Наука изучает, как заданная генами «программа» изменяется под влиянием внешних факторов. В ходе исследований выяснилось, что воздействие на организм извне может «включать» или «выключать» гены, как «положительные», так и «отрицательные».

Об эпигенетике и о том, как образ жизни связан с ДНК-кодом, рассказывает научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины Александр Коляда.



Сила воздействия

В том, что мы – люди, заслуга генов и ДНК. Мы не обезьяны и не ящерицы, а именно люди, с двумя руками и двумя ногами, интеллектом, который работает по схожим принципам. Это закодировано в генах, они же - участки ДНК. А эпигенетика – это тонкая настройка генов под условия среды. Она нужна для того, чтобы клетки, например, печени точно знали, что они в печени, а не в мозгу. Или для того, чтобы клетки человека, живущего в тропиках, знали, что они не в теле жителя Сибири.

Эпигенетические изменения — регулярный и естественный процесс развития организма. Они зависят от различных параметров: возраст, состояние окружающей среды, образ жизни, болезни, употребление различных веществ, экономический статус, качество питания, стрессы, занятия спортом. Например, у зайцев цвет шерсти подстраивается под условия климата: зимой – белый, летом - серый. Подобные процессы обеспечиваются эпигенетикой.

Одним из важных открытий ученых стало то, что некоторые из изменений вносятся и в «генную карту». В результате, образ жизни влияет не только на наше нынешнее здоровье, но и на программирование наших клеток. В 2014 году специалисты Университета Айовы провели сравнение эпигенетических меток на ДНК у курильщиков, и у тех, кто никогда не курил. Они обнаружили разницу в большом количестве генов, которые "включились" в неправильный режим. Но нам неизвестно, насколько длительны эти изменения, вернутся ли метки в исходное положение после отказа от курения и через какое время.

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Связь генов и привычек

Генетика влияет на склонность к вредным привычкам и зависимостям. Множество научных работ посвящено точечным изменениям в ДНК - их называют однонуклеотидными полиформизмами. Простыми словами, в одном из генов, которые закодированы в ДНК, меняется один "элемент". Например, у некоторых людей есть ген восприимчивости к опиоидам. В "положительном" режиме он защищает от склонности к таким веществам. Если изменен один “элемент”, он сделает мозг более склонным к ощущению удовольствия, в том числе от опиоидов. Это повышает риски развития зависимости.

«Позитивных зависимостей» не существует - тогда мы бы говорили про полезные привычки, но в них крайне малую роль играет элемент зависимости. Суть зависимостей в том, что при помощи определенных веществ (например, наркотиков) или действий (компьютерные игры) мы получаем удовольствие в обход усилиям. Кофе имитирует состояние бодрости, для получения которого в норме нам нужно поспать. Но вместо этого мы можем быстро закинуться кофеином и получаем то, что с точки зрения природы еще не заслужили. Мозг приучается к короткому пути к удовольствию и начинает этим злоупотреблять.

Факторы риска, которые приводят к изменениям, - наши привычки и пристрастия, например, к неограниченному потреблению жирной и жареной пищи, несоблюдение режима сна, малоподвижность. Снизить риски для своей «генной карты», а значит, и для здоровья, вполне реально. Начинать стоит с самообразования, ведь правильная информация полезней любого БАДа. Так вы избавитесь от мифов, а это много стоит.

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Уменьшение вреда

Второй шаг - это популярный в Европе подход уменьшения вреда (harm reduction). Здоровое питание начинается не с брокколи, а с сокращения потребления соли и сахара. Физическая активность начинается не с тренажерного зала, а с того, что вы встаете с дивана и делаете разминку. Затем следует «продвинутый ЗОЖ»: умение разбираться в углеводах, измерять физическую активность, следить за циркадными ритмами и анализами для мониторинга здоровья.

С точки зрения парадигмы уменьшения вреда, идеальный ЗОЖ – это не стандарт, но и не утопия. Это компромисс между "хочу" и "могу" и то, к чему нужно стремиться. На таком пути нет конца - всегда можно жить еще здоровее. И это - половина секрета долголетия.

По данным специалистов, разница в продолжительности жизни между поклонником ЗОЖ и его антагонистом составляет два десятка лет. Ученые и врачи работают над технологиями, которые дают возможность быстро и точно оценить эпигенетические изменения в клетках и интерпретировать результаты. Например, серия исследований с участием грызунов и приматов выявила, что возрастные изменения замедляются при рационе с ограничением калорийности питания.

В том, что мы – люди, заслуга генов и ДНК

Вторая половина секрета долголетия кроется в генах. Многие долгожители не следовали советам здорового питания и имели вредные привычки. Но их комбинация генов удачно попала в благоприятные условия среды. И те генетические риски, которые человек с собой нес, не смогли реализоваться, потому что образ жизни именно к этим рискам его не провоцировал. Поэтому в долголетии есть еще и элемент удачи.

Многим идея полной «перестройки» кажется нереалистичной и даже устрашает. На резкие шаги готовы единицы, а в реальности это оборачивается чрезмерным стрессом для организма и срывами. Поэтому важно искать альтернативы и постепенно «вписывать» их в свой образ жизни. Употреблять меньше соли и сахара, каждый день тратить время на прогулку, искать замены продуктам с высокими рисками. В случае с курильщиками, например, можно сокращать риски при помощи менее вредных альтернатив: электронных систем доставки никотина, пластырей или жвачек. Любителям алкоголя – употреблять качественные продукты. Сторонникам застолья – следить, чтобы в меню не было сладких напитков и нездоровых закусок.

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В будущем здоровье будет измеримо и доступно еще большему количеству людей. Как мы сейчас меряемся лайками под фото из отпуска, так мы будем меряться баллами здоровья и способами их законной «накрутки».