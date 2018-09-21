Риски от курения и способы уменьшения вреда. Советы врача

В мире насчитывается один миллиард курильщиков. В основном это жители неразвитых или развивающихся стран. Поэтому, несмотря на достижение исторического минимума в, например, Великобритании, невзирая на просветительскую работу правительств и общественных организаций, общая статистика свидетельствует о глобальном росте уровня курения. Наибольший вред от курения кроется в последствиях – каждые 7 секунд в мире от вызванных им болезней умирает один человек.

О ситуации в Украине, рисках от курения и способах уменьшения вреда, рассказывает Евгений Николаевич Симонец, председатель ОО "Всеукраинский респираторный клуб", торакальный хирург, канд. мед. наук, доцент кафедры хирургии №1 КМУ.

В вопросе распространения курения, Украина не выделяется из мировой статистики: легочная патология занимает третье место в структуре смертности, пропустив вперед сердечно-сосудистую патологию и онкологию. При этом в структуре онкологической смертности на первом месте находится рак легких. И курение – одна из основных его причин.

Вдыхание сигаретного дыма приводит и к другим болезням органов дыхания: трахеит, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, эмфизема легких (включая осложнение – пневмоторакс), хронические обструктивные заболевания легких, а также рак верхних дыхательных путей. Кроме этого, курение вызывает и множество нелегочных патологий, среди которых: сердечно-сосудистая патология (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда), патология сосудов (аневризма аорты, венозная недостаточность, инсульт), нарушения сексуальной активности, импотенция, женское бесплодие, замершая беременность, синдром внезапной смерти младенца (как следствие курения матери), рак пищевода, желудка и поджелудочной железы, сахарный диабет, ревматоидный артрит. Но это лишь часть болезней, в этиологии и патогенезе которых курение является одной из главных причин.

Держа в руках сигарету, курильщик даже не задумывается, какое количество вредных веществ вдыхает. При сгорании табака и бумаги, в которую он завернут, почти 5000 опасных химических соединений проникают в организм. 200 из них – высокоопасные. Например, смолы и табачный деготь – это смесь твердых частиц, оседающих на слизистой бронхов и бронхиол и вызывающих рак легких. Формальдегиды воздействуют на слизистую верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов и альвеол, вызывая затяжные воспалительные процессы. Мышьяк вредит сердечно-сосудистой системе и провоцирует развитие новообразований. Полоний – это радиоактивное вещество, вызывающее рак легких, рак печени, лейкемию, язву желудка и другие заболевания. Угарный газ – смертоносный газ при вдыхании в закрытых помещениях, он не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому может привести к сильному отравлению и смерти. Синильная кислота – чрезвычайно токсична, влияет на дыхательную систему, парализуя ее. Нет смысла перечислять все химические соединения, но курильщик должен понять – продолжая курить, он сокращает свою жизнь и вредит здоровью окружающих.

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Пассивное курение представляет опасность для общественного здоровья – оно даже вреднее чем активное. Связано это с тем, что при курении дым попадает в организм частично фильтрованным и порционно. Но окружающие (особенно в закрытых помещениях) вдыхают вредные вещества в полном объеме. Добавьте к этому коктейлю загрязненный воздух мегаполиса или промышленного центра, и мы получим смесь химических соединений, вызывающий сложные заболевания главных органов и систем. И эта смесь попадает в организм ежедневно.

Каждые 7 секунд в мире от вызванных курением болезней умирает один человек

Лучший способ уменьшения вреда от курения – полный отказ от него. Врачи советуют принимать следующие меры, чтобы бросить курить:

• Избегайте компании курильщиков,

• Присоединитесь к группе поддержки тех, кто бросил курить или попросите некурящего друга вас поддерживать,

• Держите у себя жевательные резинки и мятные конфеты,

• Избегайте напитков, содержащих кофеин: они могут спровоцировать желание курить,

• Когда у вас возникает желание курить, глубоко вдохните и задержите ненадолго дыхание,

• Спрячьте подальше все вещи, которые ассоциируются с курением - зажигалки, пепельницы, портсигары,

• Устраивайте себе приятности после каждой сигареты, от которой вы отказались,

• Проконсультируйтесь со своим врачом относительно никотинзаместительной терапии (никотиновые резинки и пластыри) или перехода на менее вредные альтернативные продукты.

Однако, только 17% могут бросить курить самостоятельно (поскольку курение содержит и компонент психологической зависимости), а препараты для медикаментозной терапии в Украине недоступны. Что же делать тем, кто желает уменьшить вред для здоровья, но не может отказаться от курения? Мировое медицинское сообщество свидетельствует, что перспективы для таких курильщиков, а заодно и для улучшения уровня общественного здоровья, открывают продукты пониженного риска – электронные системы доставки никотина. Сегодня все больше исследовательских организаций и Научно-исследовательских институтов подключается к изучению этой темы, проводится мониторинг данных о возможностях использования этих продуктов как метода отказа от курения.

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Согласно биохимическими результатам исследования украинских ученых, переход курильщиков на электронные системы доставки никотина, обеспечивающие поступление в организм никотина без сигаретного дыма, позволяет избежать нарушений транспорта кислорода кровью, повреждений сосудистого эндотелия и развития изменений метаболизма липидов и липопротеинов крови. Это свидетельствует о сокращении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы.

К электронным системам доставки никотина относятся электронные сигареты и системы нагрева табака. Согласно исследованиям, пар и аэрозоль, образующиеся при их использовании, содержат на 90-95% меньше вредных веществ и исключают пассивное курение – две самые большие угрозы от обычных сигарет. Электронные системы доставки никотина уже используются в Великобритании как метод борьбы с зависимостью наряду с медикаментозной терапией. Однако, необходимы долгосрочные клинические исследования, чтобы окончательно определить степень рисков этих продуктов. Несмотря на все, стоит помнить, что наибольший вред несут обычные сигареты, а единственный способ полностью исключить риски для здоровья – полный отказ от привычки.