Инновации с пользой: как корпорации помогают нам быть здоровее

Мода на здоровый образ жизни изменила привычки многих. Для кого-то он стал частью жизненной философии, для кого-то – возможностью для заработка. Но если вы воспринимаете ЗОЖ как полный отказ от всего вредного и изнурительные тренировки в спортзале, вы ошибаетесь. Многие думают так же, в результате, получаем высокую долю рецидивов и негативных последствий перегрузок для здоровья. ЗОЖ, в «идеальной форме», - это соблюдение баланса, повод обратить внимание на свое здоровье и качество потребляемых продуктов.

Если еще десятки лет назад мы пользовались благами, что предлагали производители, то сегодня именно покупатель определяет, какой продукт появится на полках. Поэтому популярности набирает более «лояльный» и реалистичный подход harm reduction (уменьшение вреда) – он заключается в определении факторов риска для здоровья и переходе на менее вредные альтернативы привычным продуктам. На практике подход реализуется как часть политики, индивидуальный выбор и стратегия бизнеса. Первые две опции мы рассматривали ранее, а теперь поговорили с представителями FMCG-компаний о том, как мировые корпорации пытаются соответствовать тренду, используя новейшие научные разработки и инвестируя в R&D.

Самый ценный актив – здоровье нации Направление в бизнесе, ответственное за разработку инноваций, называется R&D (research and development). Мировой объем R&D-инвестиций оценивается примерно в $1 трлн, из которых пятая часть приходится на медицину и здравоохранение. Речь об инвестициях в самый ценный актив – здоровье, от которого зависит экономика и социальное благополучие страны. Компании со стратегическим подходом работают не по принципу «у меня есть инновационная технология, куда бы ее применить», а спрашивают себя: «Вот проблема потребителя, как нам использовать свои разработки, чтобы помочь ее решить?». Инновации предлагают потребителю все самое лучшее и делают заботу о ежедневных делах легче и приятнее. Это, в свою очередь, помогает бизнесу расти.

«R&D центры толкают индустрию к постоянному развитию. Они стимулируют всех участников цепочки совершенствоваться, поставщиков (сырья, материалов) – искать новые предложения, поднимать уровень сервиса. Подобная эволюция способствует рождению инновационного продукта, который, двигаясь в ногу со временем, трендами и запросом общества, дает нам качественно новый опыт потребления», - комментирует директор по исследованию продукта и инноваций группы компаний Danone в Украине Роман Янчев.

В Danone выстроили мощную R&I (research & innovation) структуру по всему миру, которая состоит из глобальных, специализированных и региональных подразделений. Один центр инноваций расположен во Франции, другой – в Нидерландах. У компании есть центр и в Украине, который имеет возможность использовать экспертизу глобальной команды из любого аналогичного центра в мире, и разрабатывать локальные продукты, актуальные для украинского потребителя. «Команда в Украине состоит из 9 человек в Киеве, Херсоне и Кременчуге и по результатам вклада инноваций в долю бизнеса в стране входит в ТОП-команд мира», - поделился Янчев.

65% покупателей готовы переплачивать за положительную эко-репутацию бренда

Маркетинговые исследования показали, что 65% покупателей готовы переплачивать за положительную эко-репутацию бренда. Современные покупатели стали более осмотрительными: отказываются от сахара в пользу экстракта стевии, избегают трансжиров, ищут сертифицированную косметику. Они придирчивы к продуктам каждодневного потребления – комфорт и качество выходят на первый план. По данным компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров рынка потребительских товаров в мире, показатели компаний с хорошей экологической и социальной репутацией растут в среднем на 4 процентных пункта в год быстрее, чем у других. Именно поэтому компания не скупится на такие проекты: в прошлом году в них было инвестировано свыше $2 млрд.

Работа R&D-подразделения P&G в Европе организована на базе 4 исследовательских центров: возле Лондона, в Брюсселе, в Швальбах-Кронберге и близ Франкфурта в Германии. В каждом из них сотни аналитиков, разработчиков и инженеров работают над созданием новых продуктов. Иногда их синергия выливается во что-то очень любопытное. К примеру, в Ньюкасле Фил Сутер изобрел очиститель воды Purifier of Water. Небольшого пакетика хватает для превращения 10 литров грязной воды в питьевую за полчаса. С его помощью P&G за 5 лет помогла очистить более 10 млрд литров воды.

В программе по экологическому развитию P&G’s Ambition 2030 компания пообещала к 2030 году полностью перейти на электроэнергию из возобновляемых источников, обеспечить переработку использованных гигиенических продуктов, сделать упаковку годной для повторной переработки или повторного использования, что позволит избежать загрязнения океана и водных ресурсов. «Чтобы внедрить инновации в жизнь, мы постоянно спрашиваем себя, что нужно нашему потребителю, и работаем, чтобы изменять границы возможного. Там, где его потребности и наши возможности совпадают, мы добиваемся успеха», - поделились в украинском офисе P&G.

Украинцы пользуются теми же инновациями, что и жители стран Евросоюза. Дочерние компании корпораций стараются повышать качество продукции и отказываются от нездоровых решений на локальном рынке. Улучшение качества продукции – одно из обязательств компании Nestle перед потребителями. Сеть R&D-центров компании состоит из 34 учреждений. Это 3 научно-исследовательских центра и 31 центр пищевых технологий, в которых работают более 5000 сотрудников. Научно-исследовательские центры находятся в Швейцарии, а центры пищевых технологий расположены по всему миру: в США, Японии, Сингапуре, Великобритании, Германии и других странах.

В начале осени в Nestle заявили о желании на основе тестов ДНК создавать и продавать индивидуальные планы питания. Такое питание, по мнению компании, увеличит продолжительность жизни и сохранит здоровье - ДНК позволяет выявить восприимчивость к таким заболеваниям, как высокий уровень холестерина или диабет. Для эксперимента были отобраны 100 тыс. человек в Японии, которым выдали приборы для сбора информации ДНК дома. Участники делают фотографии своей еды и отсылают через приложение, а Nestle рекомендует диетические изменения и предлагает специализированные добавки, которые можно посыпать или смешать с различными пищевыми продуктами, включая даже чай.

«Внедрение инноваций создает длительный позитивный эффект для бизнеса и общества. Мы хотим, чтобы покупатели делали осознанный выбор в пользу продуктов питания и напитков, полезных для здоровья. Поэтому стремимся повысить качество жизни продуктами, которые отличаются лучшим вкусом и оптимальной питательной ценностью», - рассказали в украинском офисе компании.

Корпорации из многих других сфер тратят значительные бюджеты на R&D направление с целью улучшения качества жизни населения. Производители декоративной косметики используют натуральные компоненты, био-упаковку и отказываются от тестирования продукции на животных, бренды одежды разрабатывают коллекции из переработанных материалов, табачные компании предлагают менее вредные альтернативы курильщикам, а автомобильные концерны развивают линейки электро-автомобилей.

Мы хотим, чтобы покупатели делали осознанный выбор в пользу продуктов питания и напитков, полезных для здоровья

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), содействие развитию напитков с низким содержания алкоголя может быть эффективной стратегией уменьшения уровня потребления и связанного с ним вреда. В Европе уже приняты более низкие акцизы на слабоалкогольные напитки в пересчете на чистый алкоголь, а компании занимаются разработкой альтернатив крепким напиткам.

Так, пивоваренная компания Carlsberg Group задалась целью пропагандировать ответственное потребление алкоголя. В Сербии вышло Руководство, в котором даны рекомендации по количеству и стилю ответственного потребления. Компания, как один из ведущих производителей, присоединилась к этому проекту. R&D центр Carlsberg Group находится в центральном офисе в Копенгагене. «У нас есть Лаборатория, которая занимается разработкой продукта, делает глобальные исследования и продвигает науку. Кроме того, мы занимаемся разработками на локальных рынках, в том числе, в Украине. R&D помогает нам лучше изучить потребителя и отвечать его запросу, а иногда и предвосхищать его, будучи «в струе» общемировых трендов», - рассказала Ирина Качура, вице-президент по маркетингу компании Carlsberg Ukraine.

Еще одна нездоровая привычка человечества – курение. По оценкам ВОЗ, к 2025 году число курильщиков по всему миру будет превышать один миллиард человек. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и вред, далеко не все готовы расстаться со своей привычкой. Зато они рассмотрели бы менее вредные альтернативы: электронные системы доставки никотина (э-сигареты и системы нагрева табака), пластыри и жвачки.

«Принимая во внимание уровень распространённости курения в мире, было бы разумным предложить курильщикам, которые не собираются отказываться от потребления никотина, менее вредные альтернативы традиционным сигаретам. Таким образом, мы сможем адресовать потребительский запрос и повлиять на общественное здоровье. Для этого обязательно выполнение 2 условий: разработка менее вредных альтернатив традиционным сигаретам и их приемлемость для совершеннолетних курильщиков, которые не планируют отказываться от потребления никотина», - рассказывает Наталия Бондаренко, директор по корпоративным связям Филип Моррис в Украине, Кавказе и Молдове.

«Сейчас ФМИ глобально и ФМ в Украине, в том числе, проходят через процесс трансформации в связи с новой миссией – «Построить мир без табачного дыма», - рассказывает Бондаренко. - Наша цель – помочь совершеннолетним курильщикам переключиться на менее вредные альтернативы сигаретам. В связи с запуском новых продуктов возникает потребность в изменении подходов к работе, и инновации – это единственный способ достичь позитивных изменений. В портфеле компании есть 4 продукта с потенциалом снижения риска, а более 5.6 миллионов совершеннолетних курильщиков по всему миру уже переключились на IQOS».

Чтобы воплотить озвученное в жизнь, с 2008 года компания Филип Моррис Интернешнл инвестировала более $4.5 миллиарда и трудоустроила более 400 ученых, инженеров и технических специалистов из разных сфер. Эти специалисты работают в двух научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре над клиническими, токсикологическими и другими исследованиями. Инвестиции в строительство собственного научно-исследовательского центра «Куб» в Невшателе (Швейцария) составили $120 млн.

Еще один табачный гигант, компания British American Tobacco, в сентябре 2018 запустила в Украине продажи своего продукта – системы для нагревания табака glo.

Первой страной, где компания запустила продукт в 2016 году, стала Япония. Там рынок сигарет трансформировался за 2 года - 25% взрослых курильщиков уже используют продукт. «В новом мире инновации - это просто, их цикл занимает около полугода. Мы потратили $2,5 млрд за 6 лет на разработки и у нас работает около 1 500 ученых. Есть специалисты по микроэлектронике, по батареям – всему, что необходимо для создания такого устройства, в сочетании с нашим опытом в табачной сфере», - рассказал НВ Бизнес глава R&D British American Tobacco Крис Проктор.

Благодаря усилиям больших корпораций, мы можем понемногу «оздоравливать» свой образ жизни

Помимо алкоголя и табака у человека есть еще одна опасная, но менее очевидна привычка, –потребление сахара. ВОЗ рекомендует сократить ежедневное потребление сахара до менее чем 10% от суммарного энергопотребления (12 чайных ложек). А чтобы обеспечить пользу для здоровья, снизить его до уровня менее 5%. Речь не только о сахаре в чистом виде, но и о содержащих его продуктах – чтобы превысить дневную норму потребления, достаточно выпить 250 мл сладкого напитка.

Пока глобальные корпорации публикуют долгосрочные стратегии, украинская компания Чумак уже поняла, как уменьшить вред от сахара. В рецептуре пяти продуктов используется технология Harmonix по замене сахара на экстракт стевии. Сладостью обладают листья растения, которые называют стевиола гликозидами. Они в 250-350 раз слаще сахара, поэтому 3-5 листочков достаточно для стакана чая или кофе. Благодаря технологии, продукты со стевией стали доступнее потребителю. Это помогло разрушить миф о том, что стевия дороже сахара – во всем мире ее уже используют почти 4 млрд людей.

Смена привычек и вкусов формирует потребительский спрос – это заставляет глобальные корпорации стремиться к уменьшению вреда от своих продуктов. Мы можем поддержать процесс своим выбором, делая вклад в улучшение здоровья нации. А инновации – наш верный в этом помощник.