Экологический фитнес: как быть в форме и помогать планете

Бег может быть полезен не только вашему организму, но и окружающей среде

Не секрет, что наиболее популярный и самый доступный вид спорта – бег. Он позволяет поддерживать себя в форме, сбрасывать напряжение, а некоторые даже умудряются слушать аудиокниги во время пробежки. Но задумывались ли вы, что бег может быть полезен не только вашему организму, но и окружающей среде? Как? Довольно просто.

Оказывается, во время обычной пробежки можно спасти планету. Таких взглядов придерживаются адепты популярной в Европе философии «плоггинга».

Происхождение термина

Термин «плоггинг» родился на стыке двух слов - plocka upp (подобрать) и jogging (бег трусцой). Простыми словами, это микс здорового образа жизни и заботы об экологии. Он заключается в том, чтобы, во время занятий спортом, вести полезную деятельность, направленную на улучшение окружающей среды. На практике все довольно просто – отправляясь на пробежку, захватывайте с собой перчатки и мусорные пакеты. Так выглядит идея снижения вреда в действии – вы планомерно работаете над собой, снижая уровень влияния негативных факторов на здоровье, и шаг за шагом помогаете окружающей среде.

Depositphotos/yacobchuk1

Первые бегуны с пакетами мусора появились на улицах городов Швеции в 2016 году. Принцип прост: бегая по городу, смотришь под ноги и по сторонам и собираешь все, что загрязняет окружающую среду. Важно не только собрать, но и рассказать об этом другим - так в социальных сетях распространение получил флешмоб с фотографиями «улова» и хэштегом #plogging. Сотни постов неравнодушных к проблемам планеты шведов нашли отклик в Европе и Америке – бег превратился в экологическую акцию, которая захватила многие страны.

Истоки движения кроются в личной проблеме. Ведь мы часто слышим: чтобы что-то изменилось, начни с себя. Так думал и шведский эколог Эрик Альстрем. Вернувшись в Стокгольм после отдыха на горнолыжном курорте Оре, он был поражен, насколько загрязнена столица - огромное количество мусора напоминало свалку. Он начал по утрам заниматься плоггингом и делиться регулярными отчетами в сети.

Снижение вреда в действии

Почему инициатива прижилась в стране? Ответ довольно прост. Швеция уже не первый год впереди планеты всей в вопросах экологии и охраны окружающей среды.

В Европе уже давно поняли, что снижать вред от проблем и предупреждать их намного легче, нежели иметь дело с катастрофическими последствиями



Последнее обходится дороже, да и часто ведет к непоправимым изменениям. Этот подход разделяет не только правительство, но и население – все начинается на личностном уровне.

Достичь значимых результатов в снижении вреда для экологии удалось, следуя принципу «Reduce, Reuse, Recycle». Дословно его можно перевести как: «сокращай потребление, повторно используй, перерабатывай». Шведы стараются давать «вторую жизнь» старым вещам, перерабатывают мусор, сокращают потребление ресурсов и решительно настроены на войну с пластиком. Таким образом, идея «плоггинга» логично вписалась в общую парадигму.

Плоггеров поддержали активисты Plastic Patrol - масштабной международной кампании по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Постепенно направление превращается в большую экологическую инициативу, цель которой - сохранение благоприятной экологической ситуации на планете.

Очевидные преимущества

Кроме заботы об окружающей среде, плоггинг полезен и для здоровья человека. По данным мобильного фитнес-приложения Lifesum, он гораздо эффективнее, чем обычный бег. Он не несет в себе опасности, как обычные марш-броски, которые устраивают себе желающие сбросить лишний вес или «белые воротнички», которые вдруг приняли решение участвовать в марафоне.

С точки зрения концепции снижения вреда (Harm Reduction), именно такой вид активности позволит достичь значимых результатов благодаря умеренным и планомерным нагрузкам на организм. Ведь не все «бегуны» задумываются о том, что неправильное распределение нагрузок вредит сердцу, мышцам, позвоночнику.

В технике бега важны мелочи: постановка ноги, сгибание колена, положение корпуса и головы, работа рук. При их несоблюдении есть риск надорвать спину, разболтать суставы, надорвать связки, травмировать сухожилие и многое другое.

Плоггинг не несет в себе столько рисков. Во-первых, это бег трусцой с остановками на сбор мусора. Во-вторых, это эффективные и интенсивные тренировки - плоггинг требует активных движений руками и дополнительных усилий, чтобы держать пакет.

Depositphotos/yacobchuk1

Приседания и наклоны, при помощи которых плоггер собирает мусор, создают дополнительную нагрузку на разные группы мышц. Такой фитнес делает тренировку более интересной и увеличивает расход калорий. Подсчитано, что, в течение 30 минут бега с подбиранием мусора, человек в среднем сжигает 288 калорий. Столько же калорий мы тратим, если час бегаем трусцой.

Изменения на локальном уровне работают на решение глобальных проблем

Если вы решили заняться плоггингом, достаточно:

- посоветоваться с врачом насчет допустимых физических нагрузок и бега;

- купить удобную обувь;

- взять на пробежку перчатки и крепкий мусорный пакет; найденный мусор складировать в пакет, а по завершению пробега сфотографироваться и выложить пост с хештегом #plogging, чтобы привлечь внимание к движению. И, конечно же, выбросить пакет в бак.

На примере Швеции можно легко убедиться, как изменения на локальном уровне работают на решение глобальных проблем. Заботясь о своем здоровье, стоит учитывать, что влияние на него оказывает и состояние экологии. Снижение вреда для окружающей среды, и, как результат, снижение вреда для собственного здоровья – стратегия, в которой выигрывают все.