Э-сигареты как продукт сниженного риска для курильщиков. Разрешить нельзя запретить

Пока Вы читаете эти строки, в мире один человек умирает от заболеваний, связанных с курением: и так каждые 6 секунд. Несмотря на традиционные меры по борьбе с курением, эта цифра не уменьшается. Поэтому медицинское сообщество все чаще рассматривает продукты, которые содержат никотин, но не табачный дым, как средство для сокращения смертности от курения. Однако, достижение этой цели невозможно без поддержки со стороны государства.

Пионером во внедрении политики снижения вреда от курения является Великобритания – после применения всех существующих традиционных мер и справившись с разочарованием от их низкой эффективности, в стране внедрили политику снижения вреда. Теперь использование электронных систем доставки никотина вместо продолжения курения поддерживается профильными научно-исследовательскими институтами, комитетами Парламента и гражданским обществом. В результате, в 2016 году страна сократила распространенность курения до исторического минимума (15,5%), и динамика продолжает быть оптимистичной. Служба общественного здравоохранения Англии подсчитала, что около 20 000 человек в год бросают курить при помощи электронных сигарет.

Если руководствоваться научными фактами, в отношении электронных систем доставки никотина – электронных сигарет и систем нагрева табака - собрано немало доказательств о том, что они содержат на 90-95% меньше вредных веществ в сравнении с обычными горящими сигаретами. Эксперты отмечают, что негативное воздействие этих продуктов на организм значительно меньше, чем у обычных сигарет, а переход на парение, вместо курения, позволяет увеличить продолжительность и улучшить качество жизни.

Тенденция к принятию регулирования, которое бы учитывало тот факт, что часть населения будет продолжать курить, несмотря на экономические, маркетинговые и социальные ограничения, на Британии не остановилась. Как правило, к стратегии снижения вреда прибегают развитые страны, которые уже перепробовали традиционные меры. Например, Канада.

Стратегия изменений

До принятия Tobacco and Vaping Products Act в 2018 году рынок товаров для вейпинга, содержащих никотин, юридически был в "серой зоне". Этот документ, как объясняют в канадском правительстве, создал легальные рамки с целью оградить молодых людей от табака и дать взрослым курильщикам доступ к продуктам сниженного риска.

Канадские законодатели использовали опыт британских коллег - теперь бездымные продукты можно реализовывать как потребительские товары. Инициативу поддерживает и Министерство здравоохранения Канады, а это значит, что электронные сигареты и комплектующие могут продаваться в обычных магазинах и супермаркетах.

Поскольку один из основных барьеров использования альтернативных продуктов заключается в их недоступности для потребителей-курильщиков, возможность их приобретения облегчает принятие решения о переходе.

Среди прочего, в рекомендациях ведомства о разрешенных способах продвижения таких товаров значится, что для курильщиков переход на продукты сниженного риска - это "гораздо менее вредная опция".

"Полный отказ от сигарет в пользу альтернативных продуктов значительно уменьшит воздействие на организм множества токсичных и канцерогенных веществ", — отмечается в советах канадского Минздрава. Его статистика показывает, что 50% нынешних или бывших курильщиков, которые пробовали электронные сигареты, считают, что они помогают бросить курить.

Отношение к электронным сигаретам как продуктам сниженного риска стало глобальным трендом и допускается международными организациями. В своем отчете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что – «если значительное большинство курильщиков табака, которые не могут или не хотят отказаться от курения, незамедлительно перейдут на какой-либо из альтернативных источников доставки никотина, представляющих меньше опасностей для здоровья, и в конечном счете откажутся от его употребления, это будет существенным достижением в области современного здравоохранения». При этом, такие продукты должны иметь адекватный уровень регулирования.

Успешность стратегии – популярность среди курильщиков

Комитет британского парламента исследовал эту тему и заключил, что законодательство не должно рассматривать альтернативные продукты так же, как обычные сигареты. Депутаты поддержали продвижение электронных сигарет среди курильщиков, призвав снять некоторые законодательные ограничения на их продажу и использование. Кроме того, статистика показала, что распространение электронных сигарет не приводит к увеличению числа курильщиков среди молодежи.

Отношение к электронным сигаретам как к потребительским товарам поможет улучшить уровень общественного здоровья. "Электронные сигареты — самый популярный способ бросить курить. Курильщики выбирают их гораздо чаще, чем другие альтернативы: никотиновые пластыри и жвачки. Первый шаг к успешности продукта - популярность среди курильщиков", — поясняет профессор Джон Ньютон, один из консультантов комитета.

В отчете также говорится о пересмотре запрета на использование электронных сигарет в общественных местах. Причин этому две: отсутствие пассивного курения и тот факт, что пользователи электронных сигарет вынуждены использовать единые зоны с курильщиками, а это приводит к рецидивам. Депутаты также советуют разрешить рекламу электронных сигарет и аналогов как менее вредной альтернативы курению.

И Великобритания, и Канада уже отмечают позитивную динамику на национальном уровне от того, что службы помощи в отказе от курения рекомендуют курильщикам электронные заменители. Этому следуют и другие страны - вплотную к послаблению запретов приблизилась Австралия. Сейчас в стране действует запрет на использование никотина в продуктах, кроме сигарет и фармацевтических продуктов, и ожидается, что вскоре его снимут (по причине тотального запрета в Австралии сократилась динамика отказа от курения до 0,2% в год, что является катастрофическим показателем).

Аналитики рынка полагают, что включение электронных сигарет в кампании по отказу от курения вскоре станет глобальным трендом и позволит сократить уровень курения во всем мире.

Пока развитые страны реализуют действенные стратегии, Украина находится на стадии сбора исследовательских данных и формирования единой позиции. При этом, по данным отчета GATS, в 2017 году доля курильщиков сократилась и составила 22,8%. Это совпало с периодом распространенности альтернативных продуктов.

Решение о принятии на государственном уровне стратегии уменьшения вреда от курения остается за государством, но, учитывая реальные результаты внедрения тех или иных мер, уже можно говорить об эффективности подхода снижения вреда для общественного здоровья.