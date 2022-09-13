Диагноз: ПТСР. Психолог называет пять наиболее распространенных симптомов расстройства, актуального во время войны 13 сентября, 11:52 Эксклюзив НВ Психологи подчеркивают — во время войны от ПСТР страдают как военные на линии столкновения, так и гражданские в относительно мирных городах (Фото:Sipa USA via Reuters)

Регулярные обстрелы, участие в жестких боях, опыт оккупации, потеря близких и жилья, а также множество личных трагедий из-за российского вторжения вывело посттравматическое стрессовое расстройство в топ перечня психологических проблем украинцев

Более полугода войны ощутимо сказались на психологическом состоянии соотечественников — из-за активных боевых действий, потери близких и крыши над головой, опыта жизни под обстрелами и в оккупации многие украинцы в той или иной степени сейчас страдают от посттравматического стрессового расстройства ( ПТСР). Причем, как отмечают психологи, его жертвами могут становиться как военные, прошедшие тяжелейшие бои на линии столкновения, так и гражданские на относительно мирных территориях.

Видео дня

«Это всегда об определенном количестве симптомов у людей, которые в целом получили травму, — отмечает военный психолог Алексей Карачинский. — Они не могут функционировать, как раньше, и все время возвращаются в тот момент, который пережили».

С помощью эксперта НВ определил пять наиболее распространенных симптомов, свидетельствующих о развитии ПТСР и являющихся сигналами для обращения за помощью.

1. ФЛЕШБЭКИ

Это один из симптомов повторного переживания, который иногда называют рецидивирующими воспоминаниями — когда человек не просто вспоминает травмирующее событие, но и каждый раз испытывает тогдашние эмоции. «Например, когда я ложусь спать, закрываю глаза и прокручивается воспоминание о том, как убили моего друга или о ночи в подвале, — говорит Карачинский. — Но вопрос не в том, как часто эти флешбэки возникают, а в том, что ты не можешь от них избавиться, даже если хочешь».

2. ТРИГГЕРЫ

Ярким маркером ПТСР также является наличие триггеров — определенных событий, вызывающих у человека внезапное повторное переживание полученной травмы. Как объясняют эксперты, ими чаще всего могут быть достаточно бытовые ситуации, вызывающие на первый взгляд неоправданно острую реакцию. Причем как на увиденное или услышанное, так и на ощущаемое физически. «Например, я слышу громкий звук, и тело реагирует как на взрывы. Или ложусь спать, слышу звуки авто и трактую их как технику, которая едет меня убивать. Также это может быть вид вертолета или содрогание помещения, — объясняет психолог. — Все эти события человек с ПТСР интерпретирует как сигналы опасности».

3. НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

Третий из симптомов повторного переживания травмы проявляется в нарушении сна: ночные кошмары с довольно реалистичной картиной, эмоциональными переживаниями и ускоренным сердцебиением. «Например, когда человек видит во сне, как снова проходит фильтрационные лагеря, как бомбят его город или как он снова убегает», — говорит Карачинский.

4. ИЗБЕГАНИЕ И ОЦЕПЕНЕНИЕ

Верный признак развития посттравматического расстройства — типичная ситуация, когда человек каким-либо образом избегает пространства, где была получена травма. «Например, боится возвращаться домой в деоккупированный город, — объясняет военный психолог. — Или другая ситуация: моего друга убили, с другом мы ходили в горы, теперь в горы я боюсь или не хочу ходить».

5. СИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Этот симптом проявляет себя в неспособности человека расслабиться, ощущении «пружинности» и в возникновении сложностей с концентрацией. В то же время, человек с ПТСР чувствует повышенную чувствительность к звукам, постоянное состояние готовности к опасности и чувствительность к проявлениям справедливости в бытовой жизни. «Например, человек с ПТСР может совершить нападение на того, кто нарушил очередь», — приводит пример Алексей Карачинский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.