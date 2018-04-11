Без хайпа. Как сделать здоровье не трендом, а стилем жизни

Как вы думаете, от чего зависит продолжительность жизни? От генов, которые передали родители; от воли случая, например, уровня алкоголя в крови водителя на встречной полосе; или от наличия квалифицированных врачей, которые «подлатают» вас? А может, все-таки от вас самих и ваших привычек?

Как показывает практика и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продолжительность жизни на 60% определяется образом жизни. Остальное приходится на независящие от человека факторы – наследственность и экологию (по 15%), и 10% – доля медицины.

Правильный образ жизни позволяет не только жить дольше и счастливее, но и повышает шансы обойти статистику ВОЗ: ежегодно 9,1 млн человек умирают по причинам, которые могли быть предотвращены. Наиболее распространенные из них – рак и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. На развитие этих заболеваний влияют множество факторов – как наследственные, с которыми трудно бороться без помощи врачей и лекарств, так и поведенческие: особенности питания, вредные привычки, стрессы, режим физической нагрузки, условия труда и отдыха. Последние не «спишешь» на плохие гены или неквалифицированного врача. Согласитесь, наследственность ни при чем, если вы съели 5 пирожных за последний час, превысив норму суточного потребления сахара.

Как с этим справляются в мире?

Опыт многих стран демонстрирует, что эту ситуацию можно регулировать двумя способами. Первый – формирование здорового образа жизни (у всех, а не только в паблике Instagram), второй - ранняя диагностика неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития с целью своевременной коррекции (тут необходимы регулярные осмотры у врача, а не поиск симптоматики в Google). ЗОЖ – вещь замечательная, но не все могут позволить себе регулярно ходить в спортзал с тренером, покупать дорогие органические продукты и ограничивать себя во вкусненьком. Стремиться к полному переходу на ЗОЖ стоит, но второй вариант выглядит более реалистично.

Всему виной наши слабости

Коррекция образа жизни – это программа, направленная на улучшение образа жизни и постепенное изменение поведения с целью укрепления здоровья. Однако, и она не исключает человеческий фактор. Всему виной наши слабости: привычки, пристрастия и природная лень (нежелание выходить из зоны комфорта). Если вы только вышли из кабинета врача, который пригрозил вам упомянутой выше статистикой ВОЗ, шанс того, что вы пройдете мимо любимого пирожного значительно выше, нежели неделю спустя. А еще через месяц увещевания врача выглядят далекими и глупыми. И вот вы – довольный покупатель бисквитного тортика.

А если ставить перед собой не грандиозные цели, а двигаться по чуть-чуть и каждый день праздновать маленькую победу в борьбе с факторами заболеваний? На первый взгляд, это не так эффективно, как полный отказ, но и риск «сорваться» значительно ниже. Впоследствии это позволяет приступить к выполнению долгосрочных целей – сокращению распространенности заболеваний.

Не нужно лепить из себя нового человека – стоит действовать постепенно и планомерно. Например, проработать самому или со специалистом рацион, включить в график регулярные занятия спортом, найти замену любимым пончикам и эклерам (смузи и фрукты, например). Существуют также менее вредные альтернативы для курильщиков, а фанатам выпить стоит определить четкую меру.

В мире этот подход обозначили термином «снижение вреда» (Harm reduction) – постепенным переходом к «правильному» образу жизни. Наверняка, вы не раз с ним сталкивались, но не называли его определённым термином. Согласитесь, если у вас будет возможность, вы выберете более качественный продукт или услугу, пристегнете ремень безопасности, не будете «смешивать» разные виды алкоголя в больших дозах.

С чего начать?

Определите, что именно вредно для вас: сахар, а не сладость; транс-жиры, а не калории; продукты горения, а не никотин; большая доза выпитого, а не алкоголь сам по себе. И уменьшайте, заменяйте – сегодня на рынке множество доступных альтернатив.

Но есть и факторы внешней среды, скажете вы. Как же быть с жизнью в мегаполисе?

В городе нас преследуют хроническая усталость, психологические проблемы, стресс. Последний часто становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний: учащает сердцебиение, повышает давление, увеличивает приток крови к мозгу. Поэтому стоит регулярно «разряжать» адреналиновый запас. Например, сходить в зал или прогуляться на свежем воздухе. В деревню переехать не просто, но навестить родных за городом можно. Им приятно и вам полезно. Эффективным будет и аутотренинг.

При подобном переходе «без фанатизма» организм не будет находиться в стрессовом состоянии, а значит, ему не захочется «соскочить» и «сорваться». Исследования показали, что подход снижения вреда от факторов риска решает несколько острых проблем как на личностном, так и на государственном уровнях:

- снижает риски для здоровья человека,

- сокращает расходы на медицинское обслуживание и здравоохранение,

- повышает производительность,

- сокращает проявления хронических заболеваний.

Образ жизни зависит от личного выбора и ответственности человека перед самим собой. Это взвешенный подход и первый шаг на пути к улучшению здоровья: более правильное питание, умеренные физические нагрузки, ограничение количества алкоголя, переход на менее вредные альтернативы сигаретам. А со временем, если вы уже поменяли привычку, то почему бы и не отказаться от нее совсем? Например, с понедельника.