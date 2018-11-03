Более жестоки те, кто действует сознательно. Кто обижает животных в Украине и действительно ли можно сесть за это в тюрьму

Псевдокинологи, догхантеры, жестокие хозяева, люди с психическими расстройствами и работники развлекательной индустрии - кто и почему издевается над животными в Украине.

"Возможно, он снимал художественный фильм"



В октябре 2011-го пользователи соцсети Вконтакте заметили странную активность парня по имени Александр Богданов. Он выкладывал фото и видео, на которых мучает и убивает щенков. Позже он станет известен на всю страну. Его настоящее имя - Алексей Ведула и он первый живодер, который получил тюремный срок в Украине за свои преступления.

На суде Ведула признался, что действительно издевался над щенками: засовывал окурки им в глаза, бил камнями, резал кухонным ножом, снимал с них кожу. Имел "партнера", который все это снимал. Ведула объяснял: хотел очистить город от бродячих собак и мстил за то, что в детстве его укусил пес.

А может, он снимал художественный фильм для себя и рвал резиновых собак?

Парень получил четыре года тюрьмы. Вышел, отсидев полсрока, по амнистии. Журналисты приходили к нему домой. Выяснили, что Ведула имеет домашнего любимца - собаку. Живет замкнуто, редко выходит на улицу.

"Не факт, что обвинения в адрес Ведулы смогут доказать, ведь фото и видео еще ничего не значат. А может, он снимал художественный фильм для себя и рвал резиновых собак? Ну и что, что он признался, а может, он псих и сам не понимает, что говорит?» - сказал накануне вынесения приговора Ведуле в комментарии одному из украинских интернет-изданий адвокат Алексей Святогор, который называет себя лидером догхантеров Украины.



"Ездит на велосипеде и травит собак"



Его имя всплывет в прессе через несколько лет после дела Ведулы. Святогора обвиняют в том, что он массово травит бродячих собак недалеко от собственного дома, в Днепровском районе столицы. В июне 2018-го его взяли под стражу на два месяца, однако изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Несмотря на это его видели в супермаркете. Святогор активно пользуется Фейсбук, где имеет аж четыре различных профиля на свое имя.

Святогор выкладывает в фейсбуке много фотографий с собаками, однако называет себя президентом общественной организации "Союз журналистов-догхантеров". Фото: Алексей Святогор via facebook

"На самом деле, по ст 300, УК [Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости] вообще не предусмотрено заключение под стражу, поэтому я вступил в это дело в качестве защитника Святогора. Но исключительно на этом этапе, на моменте заключения под стражу", - говорит адвокат Сергей Старенький. Когда меру пресечения Святогору изменили, он вышел из этого дела.

Старенький называет историю с догхантеров "спорной". Говорит, что лично человек не убивал собак, а лишь призывал к тому, чтобы их усыпляли вместо того, чтобы отправлять в переполненные приюты. Так же как и Ведула, Святогор видит в своих действиях единую, на его взгляд, благую цель - очистить город от бродячих собак, которые опасны для прохожих, могут укусить и даже заразить бешенством.

Однако есть очевидцы, которые убеждены в другом. Волонтер из Киева Орест Ривак много лет занимается помощью бездомным животным. Говорит, что неоднократно видел, как Святогор травит собак, ведь сам живет неподалеку.

Орест Ривак из Киева уверяет, что собственными глазами видел, как Святогор травит бродячих собак. Фото: Александра Горчинская, НВ

"Постоянно встречал его на углу улиц Перова и Радужной - часто ездит на велосипеде. Там есть автомобильная стоянка, где на цепи привязаны сторожевые собаки. Он бросал им отравленную пищу. Двух собак я сразу отвез в клинику, но они умерли ", - рассказал Ривак НВ. Также добавил, что Святогор отравил одну из его собак - алабая, смешанного с кавказцем - во время прогулки, когда та шла на поводке. Спасти пса не удалось.

"Это была осень, Святогор выходил в камуфляжной куртке с капюшоном - прятал лицо", - говорит Ривак.

11 октября этого года Шевченковский районный суд города Киева должен в очередной раз рассмотреть дело Святогора и в конце вынести ему приговор. Однако этого не произошло - судья объявил самоотвод, заявив, что подсудимый ему угрожал. Это уже пятый судья в этом деле, который объявляет самоотвод.

Активистка Юлия Петренко (слева) и адвокат, защищающий интересы зоозащитников на суде по делу Святогора. Фото: Александра Горчинская, НВ

Зоозащитница Юлия Петренко говорит, что в течение последних двух лет она и другие активисты выходили с пикетом под здание суда 28 раз, но за это время дело практически не сдвинулось с места.

"Святогор имеет юридическое образование, поэтому постоянно находит ходы, которые помогают ему избежать наказания все это время. Некоторые судьи же становятся на одну сторону с ним", - говорит Петренко.



Преступления без доказательств

4 августа 2017-го вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. В статье 299 УК говорится, что за издевательство над животными, которые привели к их смерти, можно получить до 8 лет тюрьмы.

За январь-сентябрь 2018 года в Украине зарегистрировано 261 уголовное производство по ст 299 УК, сообщили НВ в Генпрокуратуре. Больше всего - 31 - в столице. По 17 в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Сейчас из всех закрыто 86 дел, до сих пор находятся на учете еще 175. Для сравнения, за январь-декабрь 2017-го года по этой же статье было зарегистрировано 232 дела, больше всего в Киеве - 28, Одесской области - 23 и Харьковской - 21 заявление.

Зооактивисты под Шевченковским районным судом в столице перед очередным заседанием по делу Святогора. Фото: Александра Горчинская, НВ

Чтобы переквалифицировать дело Святогора на ст 299, мало прямых доказательств, говорят зоозащитники. Препятствие - также и то, что в новом законе совершенно не прописано, как именно должна происходить фиксация нарушений. Усложняется история еще и тем, что Святогор - юрист по специальности, а следовательно, знает все слабые моменты закона, чем и пользуется, объясняет основатель организации UAnimals Александр Тодорчук:

"Он хитро строит формулировки. В какой-то момент заявил, что публикации на его странице в ФБ ничего не значат, потому что где подтверждение, что это именно его страница? Мол, ее мог бы вести кто угодно".

Судьи говорят: "Ну и что, что он до смерти избил собаку? Что теперь, человеку из-за этого жизнь портить?"

Лингвистическую экспертизу, которая бы определила, есть ли угрозы в сообщениях Святогора в соцсети, удалось сделать благодаря волонтерам, которые этого очень добивались, добавляет зоозащитник. Хотя, по сути, это должны были бы инициировать следователь и прокурор.

На вопрос, как вообще выполняется закон о жестоком обращении с животными в Украине, Тодорчук отвечает: "Если одним словом - никак". Далее разъясняет:

"Самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что сегодня правоохранительные органы не рассматривают это направление [жестокое обращение с животными] как нечто существенное. Во многих городах банально полиция просто не приезжает на вызовы, мол, у нас бензина мало или есть дела поважнее. А когда какой-то принципиальный человек все же подает заявление, судьи говорят: "Ну и что, что он до смерти избил собаку? Что теперь, человеку из-за этого жизнь портить? "



Животных любят больше



Тодорчук уверен: обидчик животных может перейти на людей. Такого же мнения и другие зоозащитники, с которыми общалось НВ в процессе подготовки этого материала.

С этим утверждением не согласен врач-психиатр Елена Тараненко. Сначала, говорит она, надо разграничить преступников на вменяемых и невменяемых. Чтобы было ясно, к какой категории относится человек, он должен пройти специальную экспертизу, которая определит это были сознательные действия, или обострение психического заболевания.

Психиатр Елена Тараненко считает, что наиболее жестокие преступления совершают люди, которые действуют сознательно и являются вменяемыми. Фото: Елена Тараненко via facebook

"Если мы говорим о вменяемых, то, как правило, мучить животных могут те, у кого пограничные расстройства личности. К психиатру они, как правило, не попадают - это клиенты психотерапевтов. Их также называют психопатами. Через такие действия они могут компенсировать то, чего им не хватает в человеческом обществе, получить энергетическую разрядку", - пояснила НВ Тараненко.

Те, кто совершает определенные действия сознательно - обычно более жестоки, чем психически больные и невменяемые

Психически больные - невменяемые. Они могут совершать определенные действия под влиянием "голосов" - например, это характерно для больных шизофренией. Однако такое случается редко. Обычно психически больные люди вовремя попадают в поле зрения психиатров и начинают лечиться. Тараненко добавляет, что часто ее пациенты наоборот относятся к животным с теплотой и любовью, но не слишком приветливо - к людям:

"У нас был случай: психически больной пациент попал в больницу, дома у него осталась целая куча котов, за которыми он ухаживал. Его мать решила раздать животных. Когда хозяин вернулся, то очень разозлился - избил маму за то, что она дела куда-то его любимых котов".

По мнению Тараненко, вменяемые люди - то есть те, кто совершает определенные действия сознательно - обычно более жестоки, чем психически больные и невменяемые.



Цена развлечений



Новое законодательство также запрещает передвижные зверинцы - конструкции для перевозки животных, в том числе, для цирковых представлений.

"То есть, передвижные цирки с животными также - это абсолютно четко определено в документе. Но это абсолютно не выполняется по факту. Закон саботируется абсолютно на всех уровнях ", - говорит Тодорчук.

Участницы Марша за права животных в Киеве. Фото: Анастасия Прокопенко, НВ



Зооактивисты регулярно выходят на пикеты против использования животных в украинских цирках. Несмотря на это цирки до сих пор задействуют их в своих представлениях. Так, например, Запорожский государственный цирк в своей программе Цирк на Льду обещает зрителям, что они "увидят большое количество хищных и домашних животных", а Цирк Кобзов на своем сайте сообщает, что "исторические представления с животными - лучшие современные программы", которые они обновляют минимум раз в год.

Зоозащитники регулярно создают петиции против деятельности дельфинариев и выходят на митинги с аналогичными требованиями. Но дельфинарии в различных городах страны до сих пор работают. В столице же достаточно выйти на Крещатик, чтобы увидеть, как эксплуатируются животные ради развлечений: ручные обезьяны, с которыми предлагают сфотографироваться непритязательным туристам, или голуби.



"У меня была собака, я ее любил"



К сожалению, часто животные страдают и от рук своих владельцев. Люди заводят домашних любимцев, но потом что-то идет не так: собака не в состоянии выучить команду или ворует со стола еду, то ли кот оказался не таким породистым, как хотелось. За эти "вины" животных, в лучшем случае, выбрасывают на улицу, в худшем - калечат или оставляют медленно умирать.

Таких случаев - немало, говорит руководитель приюта Сириус Александра Мезинова. Иногда волонтеры вылавливают таких животных на улицах. Бывает, звонят в полицию, когда замечают, что соседи издеваются над своими любимцами.

Руководитель приюта для животных Сириус Александра Мезинова. Фото: Анастасия Прокопенко, НВ

В Сириус часто попадают животные, которых случайно сбили на дороге. Водители в таких случаях обычно убегают, коты и собаки же остаются калеками. Также это собаки с тяжелыми травмами: ножевые ранения, повешение, или коты с пулями, застрявшими в теле.

"На одной из столичных улиц в течение трех недель нашли три слепых собаки. Ветеринар, который их обследовал, сказал, что животные ослепли из-за травмы головы - то есть, кто-то методично бил их", - вспоминает Мезинова.

Приют для животных Сириус. Слева и справа - вольеры для содержания собак. Фото: Екатерина Корниенко, НВ

Однажды волонтер приюта случайно встретила на столичных Осокорках мужчину, который тянул за собой избитого семимесячного щенка. Мезинова говорит, что щенок украл с хозяйского стола кусок курицы:

"За это хозяин спустил его в погреб, где продержал несколько дней без еды и воды. Нам рассказал, что когда вытащил собаку оттуда, не увидел в ее глазах раскаяния. Поэтому побил, сломал ногу и - дословно - хотел "расстрелять". Волонтер уговорила отдать ей щенка, мужчина согласился, но добавил, что "его надо побольше бить, потому что дела не будет".



Робот с бомбой внутри



На днях в фейсбуке распространилось видео, снятое хазяевами молодой овчарки: кинолог из Киева заставляет собаку выполнить его команды давлением и демонстрацией силы. Собака на видео всеми возможными способами сигнализирует о том, что ей страшно и больно, объясняет кинолог Мария Батченко:

"Пес подает так называемые сигналы примирения. Это язык тела псовых, с помощью которой они сообщают о своем состоянии и ощущениях. Кроме того, мы слышим визг. Это то же самое, если бы учитель избил первоклассника, когда тот не ответил на вопрос по новой теме - за то, чего он еще не знает".

В кинологии есть люди, которые реализуют свое желание самоутвердиться за счет животных

Получается, что от щенка требуют то, чего он не понимает. От такого воспитания собака становится "безвольным роботом с бомбой внутри", добавляет девушка. Как следствие - пес может броситься на того, кто захочет его погладить, потому что пытается защититься.

"В кинологии есть люди, которые реализуют свое желание самоутвердиться за счет животных, но на самом деле их не слишком много. Не больше, чем среди обычных владельцев животных", - говорит Батченко. И дает советы.

Кинолог Мария Батченко и ее собака. Фото: Станислава Овчинникова

Чтобы отличить профессионала от псевдокинолога, достаточно спросить его о методах воспитания. Например, как он учит команде "Лежать", какую амуницию использует. На занятиях с щенками запрещено использовать строгие ошейники, удавки, импульсные ошейники. Стоит посмотреть на самих собак: машут ли они хвостами, когда их зовут, и с радостью ли бегут к хозяевам, смотрят в их лица.

"Самые распространенные ошибки хозяев - сверхвысокие требования к животным и отсутствие поощрения за то, что собака делает хорошо. Также - бесконтрольный выгул. Нет ничего хуже, чем выпустить собаку свободно бегать по улице, полной соблазнов: коты, еда на земле, велосипеды", - говорит девушка.

Она добавляет: люди часто наказывают своих собак от бессилия. Тогда как значительно более эффективным будет метод поощрения.