Жизнь без мусора: как покупать меньше пластика в супермаркете и избавить дом от отходов - видеогид

Планета страдает от засилья мусора. Украина - не исключение. Пока социальные предприниматели основывают новые инициативы по его переработке, а ученые пытаются бороться с пластиковыми отходами с помощью науки (например, создают организмы, поглощающие полиэтиленовые пакеты), мы можем тоже помочь в решении этой проблемы.

Как же уменьшить количество мусора в своей жизни? Об этом в беседе с НВ рассказала активистка направления Zero Waste и волонтер ОО Зеленая генерация Александра Патлач.

Вместе мы сходили в магазин и она на простых примерах показала, как все желающие могут отказаться от лишнего мусора еще до кассы супермаркета.

В супермаркете или Для чего класть 1 лимон в пластиковый пакет? (1 серия)

Один из лайфхаков: для покупки круп, овощей и фруктов вместо пластиковых пакетов следует использовать сумки из ткани. Продолжительность жизни привычных нам пакетов - примерно 15 минут. В то же время лежать на свалке они будут гораздо дольше, чем будем жить мы, наши дети и внуки. "Многоразовость - это самый первый залог экологического образа жизни", - отмечает Александра.

Дома или Секрет пустого мусорного ведра (2 серия)

Также мы побывали у Александры дома. Она показала свое пустое мусорное ведро, а также объяснила, куда деваются ее бытовые отходы и как можно в принципе уменьшить их количество.

По ее словам, zero waste-жизнь - это жизнь по правилам 5R: refuse (отказаться от ненужного и сознательно потреблять), reduce (уменьшить использование ненужного), reuse (по возможности использовать повторно), recycle (переработка) и rot (компост).

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