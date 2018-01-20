Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - Геращенко

Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией, заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - написала Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, минские соглашения перечеркивает не закон о реинтеграции, а "это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения".

Она пояснила, что Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосванные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017 , и закон об амнистии с сентября 2014.

"Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность - оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно - априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметила Геращенко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый накануне Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" минские договоренности.

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Его поддержали 280 народных депутатов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон расширяет возможности для ВСУ и других военных формирований.