Задержанные в Грузии украинцы не признают своей вины - СМИ
Задержанные в Тбилиси шесть украинских граждан и один грузинский гражданин не признают обвинения, предъявленные им прокуратурой Грузии.
Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили.
По его словам, задержанные в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Адвокат отметил, что задержанные граждане Украины утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.
В беседе с журналистами адвокаты задержанных сообщили, что гражданам Украины предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств).
Как заявляют адвокаты, они намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.
В эфире Громадського редактор издания Jam News Дмитрий Авалиани сообщил, что суд по избранию мер пресечения для задержанных в Грузии украинцев может состоятся во вторник, 4 декабря. По его словам, сейчас все они находятся в камере предварительного заключения.
"Сейчас они находятся в камере предварительного заключения, в здании Главного управления полиции Тбилиси, они ожидают суда относительно меры пресечения, который состоится завтра", - сказал Авалиани.
Он отметил, что "пока их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружием".
"Хотя МВД Грузии намекает, даже не намекает, а говорит, что изучается связь этих людей с политическими процессами, которые происходят в Грузии", - добавил журналист.
По его словам, официальной реакции властей Грузии не было. В то же время была реакции со стороны некоторых представителей правящей партии. Они заявляют, что граждане Украины якобы связаны с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и хотели устроить в стране беспорядки.
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Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина.
Согласно сообщению, в номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.
Расследование ведется по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".
По данным министерства, задержанные граждане Украины и Грузии прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.
В МИД Украины сообщили, что задержанным украинцам назначили адвокатов.