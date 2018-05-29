"За что убили, уроды?" Пять самых острых колонок Аркадия Бабченко

В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину

Сегодня в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко. НВ вспоминает его самые острые авторские колонки

Родина тебя бросит, сынок. Всегда

"Под давлением регионального следственного комитета тебя мигом увольняют с работы, снимают с рейса, потому что пассажиры отказываются лететь с тобой в одном самолете, всевозможные лайфньюсы превращают твою жизнь в ад, и это тебе еще повезло, потому что ты успел прийти в милицию сам, до того, как ФСБ раскрутила твое дело".

Как Россия убивает своих граждан

"Нас – Бабченко – не так уж и много. Тем не менее, одного Родина умудрилась убить в Таджикистане, второму оторвать ногу в Украине, третьего отправить на подвал, а четвертому – четвертому повезло: ему просто повышибали зубы в Чечне. А потом Родина открывает памятные стенды и пишет вот это пафосное дерьмо про воспитание военно-патриотических ценностей у нового поколения подрастающих солдат, чтобы отправить их в новую мясорубку"

Травля инакомыслящих в России. Личный опыт

"Хотите знать, что такое травля инакомыслящих в путинской России? Сейчас я вам расскажу. На своем примере. Травили меня и раньше, но сейчас атака особенно сильная. Травля – инструмент очень действенный. Она выматывает человека. За несколько дней доводит до нервного истощения. В КГБ умеют это делать. У них в прошлом была хорошая школа".

"Вы зачем Пашу убили, уроды?"

"Я не понимаю, зачем убивают общественно-политических журналистов. Ну, вот убили вы политического журналиста Павла Шеремета, и что? Я не знаю, кто именно "вы", но что теперь-то? Какую опасность вы устранили? Что изменится? Общественное мнение как-то поменяется? Что, свобода, которую он отстаивал, станет менее ценной в глазах тех, для кого она является чуть ли не главнейшей ценностью? Диктатура, которую он ненавидел и с которой боролся, приобретет в чьих-то глазах какую-то привлекательность?"

Эксперимент над русским народом

"Да, везде большинство населения – бюргеры, и везде пассионарии – в меньшинстве. Но нигде на протяжении семидесяти лет не было такого генетического эксперимента над народом по отрицательному естественному отбору. И он, надо признать, удался. Русский народ в этом эксперименте проиграл. Те его представители, которые должны были двигать страну в двадцатом и двадцать первом веке - уничтожены в лагерях и войнах".

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