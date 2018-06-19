Why nations fail. Соавтор мирового бестселлера Джеймс Робинсон впервые выступит с лекцией в Киеве

Почему одни нации терпят неудачу, а другие нет? Виноваты география, история или стечение обстоятельств?

26 июня в Киеве в Мистецьком Арсенале Новое Время проведет открытую встречу с известным британским экономистом, соавтором мирового научного бестселлера Why nations fail Джеймсом Робинсоном. Исследователь в области политики и глобальных конфликтов, профессор Школы публичной политики им. Харриса в Чикагском университете примет участие в дискуссии о том, какое место занимает Украина в мире, и к какой категории можно отнести государство, задавая вопрос, почему одни страны богатые, а другие бедные. Сейчас Робинсон проводит исследования в Боливии, Конго, Сьерра-Леоне, Гаити и Колумбии.

Также спикерами выступят Иван Миклош, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), архитектор словацких реформ, экс-министр финансов Словакии, и Тимофей Милованов – почетный президент Киевской школы экономики, сооснователь VoxUkraine, член совета Национального банка, профессор Питтсбургского университета.

Модератор дискуссии – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Высокий уровень жизни. Свободный рынок. Конкурентная экономика. Политическая демократия. Рост и процветание. Или же – хаос, конфликты, монополии, олигархическая власть и упадок. Почему одни нации терпят неудачу, а другие нет? Виноваты география, история или стечение обстоятельств? Украина среди первых или вторых? Даже не так - в чью сторону движемся мы?

Также в рамках встречи состоится презентация новой книги Джеймса Робинсона и Дарона Аджемоглу "The Narrow Corridor to Liberty".

Как попасть на мероприятие? Читайте здесь.

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