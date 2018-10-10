Взрывы на арсенале в Ичне продолжаются. Удается ли локализовать пожар и как помогают эвакуированным гражданам

100 млн грн выделят на восстановление после взрывов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Главное - спасти людей, не допустить жертв и разминировать территорию. Премьер отметил, что ситуацию нагнетали информационно, распространяя дезинформацию. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Железобетонные конструкции

Для подрыва хранилищ использовали закладки боеприпасов, не исключил министр обороны Степан Полторак во время заседания правительства. Нужно построить закрытые железобетонные хранилища, пояснил он. Сейчас Минобороны выделяет около 500 млн грн ежегодно на арсеналы.

"Недостаточно был оборудован периметр. Мы сможем уберечь запасы, если построим надежные и закрытые железобетонные конструкции, которые обеспечат охрану", - сказал Полторак.

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На момент взрывов на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней в Черниговской области хранилось почти 70 тыс. тонн боеприпасов, из которых 43 тыс. тонн - боеготовых, добавил Полторак.

Отчет о проделанной работе

Сейчас продолжаются взрывы с интенсивностью раз в три минуты. Погибших и пострадавших нет, сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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На базе райгосадминистрации города Ичня работают горячие телефонные линии. Шесть очагов тления было зафиксировано утром, после работы авиации ГСЧС наблюдается три, сказал Чечеткин.

"Для восстановления поврежденных домов местными органами власти создаются запасы строительных материалов. В течение суток были спасены 16 человек, в том числе двое детей в поселке Августовка. Это 5-километровая зона поражения. Обеспечено реагирование на 37 случаев выявления взрывоопасных предметов населением. Предоставлено первую психологическую помощь 540 лицам", - сказал Чечеткин.

Основная версия

Склады вероятно взорвались из-за диверсионных действий групп из России. Это основная версия, которую рассматривает Национальная полиция, заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Полиция получила 62 сообщения, связанных с событиями в городе Ичня.

Не подтвердилось также одно из шести сообщений о возможных случаях мародерства, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Шесть из них касались повреждений домов. Полиция зафиксировала 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала 5 пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания боеприпасов в городе Ичня и в поселке Августовка.

Гуманитарная помощь

По состоянию на утро среды более 2 тыс. человек эвакуированы. Из них почти 300 детей. Эвакуация является добровольной, подчеркнула заместитель главы Черниговской облгосадминистрации Наталья Романова. Некоторые выражают желание вернуться из-за того, что оставили хозяйство.

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Им объясняют опасность ситуации. В основном людей перевезли в Нежин, Прилуки, Парафиевку. Касаемо предоставления гуманитарной помощи, откликнулись Харьков, Полтава, Николаев, Сумы, рассказала Романова.

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С питанием помогли предприниматели. Они завезли две тонны продовольствия. Не хватает подушек, матрасов и одеял. Для ликвидации последствий задействуют противопожарную авиацию. На железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-Пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая готовы 7 пожарных поездов.