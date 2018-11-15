Выбор бедных. Известный социолог рассказала, почему украинцы выбирают популистов

Во время лекции цикла НВ «Украина-2020» директор Фонда «Демократические инициативы» и социолог Ирина Бекешкина сказала, что популизм присущий всем странам, где есть демократические выборы.

"Но популизм в странах, где большинство составляет средний класс, и популизм в странах, где большинство - бедное население, это разные явления", - подчеркнула социолог.

Ирина Бекешкина приводит данные опроса Центра Разумкова. Когда украинцев спросили, какими качествами должен обладать их кандидат в президенты, 54% сказали про не коррумпированность, 45% - честность, и для 45% важно увидеть готовность защищать интересы простых людей. Примечательно, что такое качество как «профессионализм» выбрало очень незначительное количество респондентов. Социолог видит в этом склонность к популизму.

Ирина Бекешкина напоминает об опыте Швейцарии. Там в 2016 году отвергли предложение правительства ввести базовый доход для всех людей, даже если они являются безработными. На референдуме это предложение отклонили около 78% граждан. "Они проголосовали против, потому что понимают, что эти выплаты будут происходить за счет тех, кто работает. Если бы у нас предложили подобное - все бы уже проголосовали », - говорит социолог.

Ирина Бекешкина говорит, что Украина - исключительная страна, где власть меняется от выборов к выборам. Социолог напоминает, что только президент Леонид Кучма в 1999 году переизбирался на второй срок. А партии появлялись и исчезали - то есть меняли свои названия.

«Они бесконечно обещали на выборах, а когда приходили к власти, то понимали, что не могут их воплотить. И поэтому украинцы голосовали уже за других - тех, кто снова обещал, - подытожила Ирина Бекешкина. - Популизм - это преимущественно для бедных стран».