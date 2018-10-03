Война или мир? Какой будет Украина в 2020 году

4 октября в Киеве состоится лекция НВ под названием "Страна 2020"

Завтра, 4 октября, в Киеве состоится первая лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну ". 2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. Война или мир. Уезжать или оставаться. Шаг в будущее или реванш. Реальные изменения или манипуляции. Что зависит от каждого из нас? Как сделать правильный выбор?

Эти и другие вопросы обсудят и дадут свой прогноз известные колумнисты Нового Времени: президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, народный депутат (БПП) Мустафа Найем, замглавного редактора газеты Зеркало Недели, ведущий Радио НВ Сергей Рахманин и научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

Как пройдут выборы? Какую страну предлагают нам кандидаты в президенты? Что будет с Донбассом? А экономический курс? Действительно ли придется выбирать между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко? Есть ли шанс на новые лица? Насколько радикально может измениться Украина?

Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. Модератор дискуссий – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Как попасть на лекцию?

Как проходили другие встречи с НВ?

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