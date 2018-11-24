Во Львовской области сожгли партию контрабандных сигарет на сумму свыше полмиллиона гривен

Контрабанду изъяли сотрудники Львовской таможни ГФС при попытке незаконного перемещения через границу

Во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет на свыше 560 тысяч гривен сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отмечается, контрабанду изъяли сотрудники Львовской таможни ГФС при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины. После этого товар хранили на складах таможни.

Позже более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания. В целом стоимость товара оценили в 560 тыс. гривен.

Утилизацию проводили при участии членов специальной комиссии и представителей общественных организаций.

Фото: ГФС via Facebook

Сообщается, что недавно таким же образом утилизировали почти 2 тонны некачественной или опасной продукции.

Также, согласно протоколу заседания постоянной комиссии Львовской таможни ГФС по распоряжению имуществом, скоро состоится утилизация алкогольных изделий (вина, пива).

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