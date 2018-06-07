Во Львове мужчину приговорили к двум годам заключения за "минирование" здания

Львовянина посадили на два года за фейковое сообщение о минировании

Франковский районный суд Львова приговорил жителя областного центра к двум годам заключения за заведомо ложное сообщение о минировании, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Следствие установило, что подсудимый 9 октября 2017 года со своего мобильного телефона позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что в здании по улице Научной,7 заложено взрывное устройство.

Сообщение оказалось неправдивым, а сотрудники полиции позже установили и задержали злоумышленника.

Действия нарушителя квалифицированы по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, в Киеве "минера" спорткомплекса приговорили к 4 годам тюрьмы.