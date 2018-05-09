Во Львове эвакуировали ТРЦ после анонимного сообщения о минировании

Во Львове полиции сообщили о заминировании торгово-развлекательного центра Forum Lviv. Правоохранители эвакуировали всех посетителей.

Об анонимном сообщении о минировании написала Горячая линия Львова на своем Facebook.

Факт звонка подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

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О заминировании ТРЦ сообщили примерно в 17:00. Аноним заявил, мол, через 10 минут в ТРЦ будет взрыв. Взрыво-техническая служба начала проверку помещения на наличие взрывчатки.

За ложное сообщение о заминировании грозит наказание до шести лет лишения свободы.