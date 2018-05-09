Во Львове эвакуировали ТРЦ после анонимного сообщения о минировании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Помещение ТРК проверяют на наличие взрывчатки

Помещение ТРК проверяют на наличие взрывчатки

Во Львове полиции сообщили о заминировании торгово-развлекательного центра Forum Lviv. Правоохранители эвакуировали всех посетителей.

Об анонимном сообщении о минировании написала Горячая линия Львова на своем Facebook.

Факт звонка подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

Смотрите также

О заминировании ТРЦ сообщили примерно в 17:00. Аноним заявил, мол, через 10 минут в ТРЦ будет взрыв. Взрыво-техническая служба начала проверку помещения на наличие взрывчатки.

За ложное сообщение о заминировании грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове