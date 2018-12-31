ВМС Украины увеличили присутствие в Азовском море - адмирал Сегодня, 16:10 349 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

Военно-морские силы Украины в течение 2018 нарастили мощность морского, берегового и компонентов воздушного флота.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в новогоднем поздравлении, опубликованном на Facebook-странице ВМС ВСУ.

"Повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжается совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове ", - заявил Воронченко.

Он также упомянул о 24 украинских моряков, захваченных Россией в плен 25 ноября во Керченском проливе. По словам адмирала, возвращение пленных моряков домой - это сейчас "главная задача и наше дело чести".