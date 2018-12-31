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ВМС Украины увеличили присутствие в Азовском море - адмирал

Сегодня, 16:10
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Иллюстративное фото

Военно-морские силы Украины в течение 2018 нарастили мощность морского, берегового и компонентов воздушного флота.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко в новогоднем поздравлении, опубликованном на Facebook-странице ВМС ВСУ.

"Повышены боевые способности морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продолжается совершенствование системы базирования. В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове ", - заявил Воронченко.

Он также упомянул о 24 украинских моряков, захваченных Россией в плен 25 ноября во Керченском проливе. По словам адмирала, возвращение пленных моряков домой - это сейчас "главная задача и наше дело чести".

Теги:   ВМС Украины

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