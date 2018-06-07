Владимир Гройсман и Томаш Фиала - о налоге на выведенный капитал

Во время лекции НВ Диалоги о будущем с Андерсом Аслундом, состоявшейся 7 июня, Володимр Гройсман и Томаш Фиала говорили о перспективах введения налога на выведенный капитал в Украине.

Томаш Фиала, СЕО Dragon Capital: «Налог на выведенный капитал мотивировал бы больше инвестировать. К тому же, компании стали бы выходить из тени. 10% оборота идет «в черную» - конечно, бизнесу не получается инвестировать. Расходы будут оставаться более чем инвестиции, пока будем работать как есть. Поскольку я являюсь членом Европейской Бизнес Ассоциации, я знаю, то есть разные мнения. Например, мультинациональным компаниям это не очень выгодно. С таким налогом они будут терять свою выгоду, - поэтому не захотят его платить. Нужно все взвешивать, но после разговора с президентом Эстонии, я окончательно убедился, что, в целом, это позитивное изменение. Как по мне, вопрос в другом - когда это делать? В 2019 или 2020 году? »

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Очень важно в этом вопросе взвесить риски госбюджета. До 30-40 млрд.грн Пойдет на внедрение: это рискованно для нашей ситуации сейчас. К тому же, каждый рассматривает этот вопрос через призму собственной истории и бизнеса. Да, нам нужно еще раз обратить внимание на налогообложение внутри страны. Возможно, необходимо решение, которое бы оптимизировало налоги. Возможно, налог на выведенный капитал как раз и будет решением. Но нужно думать о вариантах. Да, я снова переживаю за выборы. Опять будут говорить, что стране нужна новая повестка дня, какая-то новая программа, которая бы базировалась на социологических опросах. Но я считаю, нет никаких ноу-хау, которые необходимо внедрять.

Скорее всего, первое, на что стоит обратить внимание - новая налоговая политика. Второе - нам надо тщательно взвесить риски, третье - провести детенизацию. Коррупцию насыщает ресурсом теневой сектор. Если мы будем вместе проводить политику детенизации, это улучшит наши позиции: в том числе, и экономического развития ».