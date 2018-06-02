Владельцы приморских баз отдыха перекрыли трассу Одесса-Рени

Владельцы приморских баз отдыха в районе Рассейки и Катранки Татарбунарского района перекрыли участок трассы Одесса-Рени. Участники акции требуют отремонтировать 35 километров дороги от Заречного до Рассейки.

Об этом сообщает Думская.

Участие в акции приняли жители приморских сел, предприниматели и представители сельсоветов.

По словам одного из владельцев баз отдыха, из-за бездорожья туристы перестали ездить в регион.

"Отменены рейсы Одесса-Катранка, Измаил-Рассейка. Мы теряем туристов, они переезжают на отдых в другие регионы", - заявила участница акции протеста.

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