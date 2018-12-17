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Вакарчук ответил, готов ли он к объединению с Зеленским

Сегодня, 21:23
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Об этом он рассказал сегодня во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?», отвечая на вопрос из зала.

«Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала «Слуга народа» - ред.) - ответил музыкант. - Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к сожалению, - не может баллотироваться »

Святослав Вакарчук подытожил: «У меня слишком мало знаний об этом человеке».

Теги:   Владимир Зеленский Святослав Вакарчук

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