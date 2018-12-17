Вакарчук ответил, готов ли он к объединению с Зеленским Сегодня, 21:23 1315 Цей матеріал також доступний українською

Об этом он рассказал сегодня во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?», отвечая на вопрос из зала.

«Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала «Слуга народа» - ред.) - ответил музыкант. - Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к сожалению, - не может баллотироваться »

Святослав Вакарчук подытожил: «У меня слишком мало знаний об этом человеке».