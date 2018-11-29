В зоне ООС террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, ранены двое военных

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, четыре раза применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вольный и Гнутово. Украинские опорные пункты возле Луганского попали под огонь 120 мм минометов.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли украинские позиции вблизи Тарамчука и Гнутово, применив стрелковое оружие и гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 28 ноября четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один ранен.