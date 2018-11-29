В зоне ООС террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, ранены двое военных

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 14 раз обстреляли украинские позиции, четыре раза применив запрещенное вооружение.
Как сообщает пресс-центр ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вольный и Гнутово. Украинские опорные пункты возле Луганского попали под огонь 120 мм минометов.
В штабе также добавили, что в результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены.
С начала текущих суток боевики два раза обстреляли украинские позиции вблизи Тарамчука и Гнутово, применив стрелковое оружие и гранатометы. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, 28 ноября четыре боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один ранен.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования