В зоне АТО украинские военные сбили российский беспилотник - уже третий с начала перемирия

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Беспилотник типа Орлан-10 (иллюстративное фото)
штаб АТО

Беспилотник типа Орлан-10 (иллюстративное фото)

Подразделение противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбило в зоне АТО беспилотник российского производства типа Орлан-10. Это произошло в воскресенье, 14 января.

Как сообщили в штабе АТО, с начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый беспилотник этого типа.

Украинские военные назвали сбитый беспилотник очередным доказательством присутствия российского вооружения на Донбассе.

"Украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала врагу защищенность украинского неба. Каждый раз подразделения ПВО действуют по четкому алгоритму: своевременно обнаруживают и сопровождают цель, а в нужный момент принимается решение на уничтожение вражеского БПЛА", - говорится в сообщении.

Орлан-10 является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.

Напомним, в конце декабря штаб АТО сообщал, что боевики активизировали воздушную разведку с применением беспилотников.

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