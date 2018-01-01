В Украину не пустили четырех журналисток из России Сегодня, 01:45 16 Цей матеріал також доступний українською О причинах отказа во въезде не сообщается Фото: Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину четырех журналисток из России, передает Громадське.

Об отказе во въезде в Украину сообщила российская журналистка сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасия Дроздова.

"Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме Терминал. Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", - написала Дроздова в Facebook.

Как передает Громадське со ссылкой на источники, украинские пограничники не пустили еще трех представителей российских СМИ.

Отказано во въезде журналистке издания Старая Русь Елене Николаевой, Юлии Никитиной с издания Фонтанка, а также Елене Владыкиной - журналистке российской газеты Мой район.

О причинах отказа во въезде не сообщается.

Напомним, 4 декабря российский телеканал Дождь заявил, что их журналистку не пустили в Украину. Главный редактор Такие дела Анастасия Лотарева также написала, что ей отказали во въезде.

В Государственной пограничной службе заявили, что российские журналистки не подтвердили цель своего визита.

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