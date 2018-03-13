В шести областях Украины СБУ провела 28 обысков: найдена антиукраинская агитация и боеприпасы

СБУ: Обыски проводились также и у представителей СМИ

Правоохранители рассказали детали масштабных обысков, которые накануне проводились в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.

Речь идет о ликвидации антиукраинских центров, работавших в интересах спецслужб страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

В результате обысков изъяли: среди прочего, агитационные материалы в поддержку аннексии Крыма, деньги, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом; запрещенную продукцию, в том числе гранаты и патроны.

Детали запланированных провокаций в прокуратуре пока не приводят. Обещают рассказать, какую именно подрывную деятельность готовили ликвидированные антиукраинские центры после процедуры легализации.

"В ходе указанных обысков добыто доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украинского государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в СБУ официально подтвердили что сотрудники спецслужбы проводят более 25 обысков по Украине. Также следственные действия проводились и у журналистов.

По данным народного депутата Григория Шверка, обыски проводились у двух журналистов изданий Вести и Страна.