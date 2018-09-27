В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой, госпитализированы 39 человек - Лисянский

В оккупированной пророссийскими боевикам Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, госпитализированы по меньшей мере 39 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, 25 сентября в городскую больницу Макеевки начали поступать жалобы местных жителей на плохое самочувствие.

У пострадавших были следующие симптомы: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

"Причиной отравления стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно коммунальному предприятию Вода Донбасса, которое контролирует незаконное вооруженное формирование "ДНР". Накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды кипятить ее 5-7 минут, но это не помогло", - написал Лисянский.

Представитель омбудсмена отметил, что ему известно о 39 госпитализированных людей, в том числе двое детей в возрасте до 9 лет.

"Часть людей отправили в больницу в Донецк, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество отравленных растет каждый час", - добавил он.

Лисянский отметил, что местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды, которая "воняет химией и лекарствами".