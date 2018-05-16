В офисе РИА Новости Украина прошли обыски: в чем подозревают главу агентства

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе российского информагентства РИА Новости Украина в Киеве. Представители спецслужбы задержали директора украинского отдела агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в государственной измене. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В СБУ заявили, что "раскрыли деятельность сети медиаструктуры, подконтрольной России".

Кириллу Вышинскому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы по подозрению в государственной измене. Сообщается, что он вредил суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Украины.

"Есть доказательства информационного характера, материального, то есть валюта, паспорта граждан РФ. Есть все доказательства ведения гибридной информационной войны в пользу России против Украины", - сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Смотрите также

Кирилл Вышинский получил задание от российских властей - проведение подрывных информационных акций в аннексирована Крыму, а позже поддержки так называемых ЛНР и ДНР.

Обыски в офисе РИА Новости Украина

За свою деятельность, по данным СБУ, Вышинский был награжден государственной наградой и получал стабильное финансирование - 50 тысяч евро в месяц, сообщил глава спецслужбы Виктор Кононенко.

"Вернувшись в Киев, Вышинский с несколькими журналистами развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций ЛНР и ДНР. Просто представьте, в то время, когда на площадях наших городов прощались с погибшими воинами, в центре Киева изготавливались материалы о том, как ВСУ обстреливают Донбасс", - отметил Кононенко.

По данным спецслужб, за свою деятельность Вышинский награжден закрытым указом президента России медалью за возвращение Крыма. Награды нашли во время обысков и изъяли, рассказал начальник управления прокуратуры Автономной республики Крым Игорь Поночовный.

Генпрокурор Юрий Луценко написал у себя в Facebook, что следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак РИА Новости Украина, а также участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство России, в Дезинформационная войне. Такие действия подпадают под признаки статьи 111 Уголовного кодекса - государственная измена. Также Луценко обнародовал фото найденных при обыске георгиевских лент, карт так называемой Новороссии, а также деньги.

Заместитель Министра информационной политики Татьяна Попова считает, что для доказательства госизмене обнародованных материалов недостаточно.

"Украинская органы должны доказать и показать, как он подкупал и вербовал наших граждан. Я этого не увидела. Но финансовые сделки там точно были", - сообщила заместитель.

Реакция Москвы

В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась российская коллега по защите гражданина РФ. В целом же на задержание Вышинского резко отреагировали в Москве. Гендиректор российской медиагруппы Russia today Дмитрий Киселев потребовал, чтобы украинская власть немедленно освободила задержанного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал "взаимности" от Москвы на действия Службы безопасности Украины. Посольство России направило в украинском МИД ноту протеста в уголовное преследование информагентства РИА Новости Украина. Россияне обвиняют Украину в нарушении международных обязательств, ограничении свободы слова и репрессиях против журналистов.

"Выяснить обстоятельства" пообещал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В СБУ отмечают: в отношении Вышинского продолжалась разработка спецслужб как в отношении украинского гражданина, но потом во время проведения обысков у него было найдено паспорт гражданина РФ. Всего по этому делу около 20 человек проходят в качестве свидетелей.