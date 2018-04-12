В одном из колледжей Львова зафиксирована вспышка кори: заболели ученики и преподаватели

Во Львовском колледже декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша корью заболели шестеро учеников и преподавателей.

Об этом заявил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Олег Когут, сообщает Укринформ.

"Шесть человек заболели корью во Львовском государственном колледже декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша. Из них четырех госпитализировали в областную клиническую больницу. Двое от госпитализации отказались и получают лечение в амбулаторных условиях", - отметил Когут.

По его словам, состояние всех пациентов средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь в соответствии с клиническими протоколами.

Он также добавил, что количество больных корью на украинском-датском предприятии Бадер Украина возросло с 18 до 24 человек.

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